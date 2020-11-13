快訊

美國為何「護台抗中」？台灣人需要了解的美中台關係

暖！學生意外頻傳 台大社會系師生發起「互挺團」

信保基金：立案未商登的演藝團體 也能申請青創貸款

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

為協助演藝團體取得營運所需資金，中小企業信保基金今（13）日表示，11日已通函實施「演藝團體辦理文化創意產業青年創業及啟動金貸款暫行保證措施」，對於已向縣市政府辦理立案登記但未辦理公司、商業、有限合夥登記之演藝團體，得適用經濟部109年8月1日修正的「青年創業及啟動金貸款」相關規定，且未來將銜接至文化部演藝團體相關專案貸款。

信保基金表示，經濟部為落實總統協助青年創業圓夢政策，執行行政院指示，修正完成青創貸款，實施後申請案件大量湧進，短短3個月信保基金核保逾5,600件，已超過今年1~7月累計的1,122件，更已超過108年全年度的2,450件。另外，文化部文創青創貸款自今年9月底起，實施近2個月以來，核保已逾80件，顯見政府所提供貸款及保證優惠措施確能符合青年創業家需要，促進青年創業。

信保基金指出，立案未商登的演藝團體透過暫行保證措施，得予納入青創貸款（免免一五七）的適用對象，且同享簡化的申貸程序及信保基金9.5成的保證。而所謂的「免免一五七」，指的是，免：以負責人名義申請則免保證人、免：以申請表勾註免計畫書、 一：額度100萬元以內、五：完全補貼前5年利息、七：資料完備後7日內完成審核。

信保基金說明，文創產業如有創業資金需求可向文化部委託之文化內容策進院申請青創貸款，除100萬元以內由文化部完全補貼前5年利息外，超過100萬元部分，另可依文化內容策進院現行利息補貼措施相關規定申請利息補貼，諮詢可洽文策院文創青創貸款服務專線：02-2745-5058。

創業 青創 文化部

延伸閱讀

神岡岸裡校舍爭取修復 讓孩子在歷史建築上課

「中山魂」以國片入圍惹議　李永得：尊重金馬獎執委會

李永得明年六月提文創園區白皮書 談文創有三大面向

萬能時尚演藝微劇場 成舞蹈老師培訓基地

相關新聞

財股一週／國保費率將調升 東南旅行社敵不過疫情將裁員

衛福部指出，國民年金保險僅足以支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，依上開規定保險費率應調高0.5%，因此從明年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%...

廣達今年筆電出貨6000萬台 明年將會更高

廣達（2382）今（13）日公布2020第3季稅後純益78.71億元，創單季新高，前三季稅後純益167.02億元，超越去...

新冠肺炎衝擊 今年全球財政受重創

新冠肺炎加重各國財政赤字，財政部統計處今（13）日發表分析，根據IMF近期發表的財政監測報告，2020年全球財政赤字及公...

超務實！今年社會新鮮人起薪期待只有這樣

新冠肺炎疫情全球仍在升溫，美中貿易爭端未解，國發會日前發表9 月景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，綜合判斷分數增加 1 分...

打房第一步？ 央行找6家銀行喝咖啡 要求嚴管房貸風險

央行今邀請辦理房貸主要6家銀行高層座談，要求各銀行對強化不動產授信風險控管，其中包含若借款人要求提高貸款成數、延長寬限期...

搶救水情！ 經濟部水利署人工增雨三箭齊發

搶救吃緊的水情，今（13）日受到中度颱風梵高影響，外圍雲系有望為台灣帶來降雨。經濟部水利署人工増雨作業小組把握此波難得降...

加油要快！ 下周汽柴油每公升估上漲0.4、0.3元

依中油油價公式估計加計亞鄰因素，估下周汽柴油每公升將上漲 0.4、0.3 元，92 無鉛也站上每公升 22 元關卡。

投資高股息+ESG ETF 竟能年賺18%

台灣ETF市場在高股息產品率先引領風潮，ESG投資興起造就第二波熱浪，投資人想一次網羅，台股中有單一產品能打造「1+1」...

台灣ESG基金增幅亞洲第二大 「這檔」最吸金

晨星最新統計，亞洲可持續基金飛快成長，今年第3季淨流入資金錄得破紀錄的87億美元，永續基金資產規模也因此達到251億美元...

疫情還沒過！全球各國財政快速惡化 台灣屬優等生

疫情來襲讓各項紓困支出增加，稅收又因企業獲利衰退等而減少，有「減債部長」之稱的財政部長蘇建榮在立法院財委會頻受立委調侃。...

揭開2020年漲價潮下的房市真相！

繼2014年的高點之後，今年台灣房價指數再創下歷史新高。這波買氣來得又急又快，房市亂象死灰復燃，逼得政府不得不出手；而且，台灣人口進入負成長，市場長期恐供過於求

中油查德礦區有中資？王美花：中油擁有主導權

中油證實，歷經近15年努力，中油首次以國際礦區經營者角色開發生產的「第一船原油」，預計12月初運回台灣，約95萬桶，寫下...

熱門新聞

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

台積電傳明年結構調薪20% 將創最大調幅紀錄

這家半導體員工不但加薪 開車上班還有公司配車位

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

鴻海拚「百元俱樂部」！三外資喊逾百元目標價

疫情還沒過！全球各國財政快速惡化 台灣屬優等生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。