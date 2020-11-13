信保基金：立案未商登的演藝團體 也能申請青創貸款

為協助演藝團體取得營運所需資金，中小企業信保基金今（13）日表示，11日已通函實施「演藝團體辦理文化創意產業青年創業及啟動金貸款暫行保證措施」，對於已向縣市政府辦理立案登記但未辦理公司、商業、有限合夥登記之演藝團體，得適用經濟部109年8月1日修正的「青年創業及啟動金貸款」相關規定，且未來將銜接至文化部演藝團體相關專案貸款。

信保基金表示，經濟部為落實總統協助青年創業圓夢政策，執行行政院指示，修正完成青創貸款，實施後申請案件大量湧進，短短3個月信保基金核保逾5,600件，已超過今年1~7月累計的1,122件，更已超過108年全年度的2,450件。另外，文化部文創青創貸款自今年9月底起，實施近2個月以來，核保已逾80件，顯見政府所提供貸款及保證優惠措施確能符合青年創業家需要，促進青年創業。

信保基金指出，立案未商登的演藝團體透過暫行保證措施，得予納入青創貸款（免免一五七）的適用對象，且同享簡化的申貸程序及信保基金9.5成的保證。而所謂的「免免一五七」，指的是，免：以負責人名義申請則免保證人、免：以申請表勾註免計畫書、 一：額度100萬元以內、五：完全補貼前5年利息、七：資料完備後7日內完成審核。

信保基金說明，文創產業如有創業資金需求可向文化部委託之文化內容策進院申請青創貸款，除100萬元以內由文化部完全補貼前5年利息外，超過100萬元部分，另可依文化內容策進院現行利息補貼措施相關規定申請利息補貼，諮詢可洽文策院文創青創貸款服務專線：02-2745-5058。