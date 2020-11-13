紓困4.0來了！ Q4會展及貿易業薪資補貼16日起受理申請

會展業及貿易業救命錢來了！經濟部今（13）日公告會展業及貿易業109年第4季薪資補貼申請須知，並自11月16日起受理申請。

經濟部表示，本次紓困將繼續提供企業109年10月至12月至多3個月的薪資及一次性營運資金補貼，員工薪資補貼為每位正式員工經常性薪資的4成，最高每人每月補貼2萬元。

經濟部指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，迄今國際間疫情仍然嚴峻，各國為防疫安全仍採邊境管制措施，造成實體國際經貿交流活動及會展活動無法進行。貿易局為紓緩業者營運壓力，繼本年9月提供會展業及貿易業第3季紓困補貼後，再次延長辦理第4季紓困補貼，盼協助企業穩定員工就業，並安定社會及經濟發展。

經濟部說明，企業申請第4季薪資補貼，可透過線上或書面方式辦理，線上作業可至網站登錄，書面可採郵寄或親自送達，洽詢電話：會展業0800-628-988，貿易業0800-628-100，將有專人諮詢服務。另可於經濟部網頁「紓困1988」專區或貿易局網站「COVID-19疫情因應及紓困振興」專區查詢相關資訊。

除上述紓困措施外，貿易局表示，為協助業者突破疫情爭取海外訂單，還將擴大推動協助業者數位轉型工作，並與產業公協會自11月16日起合辦8場數位行銷直播說明會，包括食品、紡織、塑膠石化、機械、金屬、建材、生技醫材、交通等領域，首場食品業說明會請上網報名。

同時，貿易局也建置數位貿易學苑線上學習平台，提供更全面的數位行銷課程，以強化業者數位貿易能力，持續拓銷海外市場。