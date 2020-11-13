快訊

美國為何「護台抗中」？台灣人需要了解的美中台關係

暖！學生意外頻傳 台大社會系師生發起「互挺團」

紓困4.0來了！ Q4會展及貿易業薪資補貼16日起受理申請

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

會展業及貿易業救命錢來了！經濟部今（13）日公告會展業及貿易業109年第4季薪資補貼申請須知，並自11月16日起受理申請。

經濟部表示，本次紓困將繼續提供企業109年10月至12月至多3個月的薪資及一次性營運資金補貼，員工薪資補貼為每位正式員工經常性薪資的4成，最高每人每月補貼2萬元。

經濟部指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，迄今國際間疫情仍然嚴峻，各國為防疫安全仍採邊境管制措施，造成實體國際經貿交流活動及會展活動無法進行。貿易局為紓緩業者營運壓力，繼本年9月提供會展業及貿易業第3季紓困補貼後，再次延長辦理第4季紓困補貼，盼協助企業穩定員工就業，並安定社會及經濟發展。

經濟部說明，企業申請第4季薪資補貼，可透過線上或書面方式辦理，線上作業可至網站登錄，書面可採郵寄或親自送達，洽詢電話：會展業0800-628-988，貿易業0800-628-100，將有專人諮詢服務。另可於經濟部網頁「紓困1988」專區或貿易局網站「COVID-19疫情因應及紓困振興」專區查詢相關資訊。

除上述紓困措施外，貿易局表示，為協助業者突破疫情爭取海外訂單，還將擴大推動協助業者數位轉型工作，並與產業公協會自11月16日起合辦8場數位行銷直播說明會，包括食品、紡織、塑膠石化、機械、金屬、建材、生技醫材、交通等領域，首場食品業說明會請上網報名

同時，貿易局也建置數位貿易學苑線上學習平台，提供更全面的數位行銷課程，以強化業者數位貿易能力，持續拓銷海外市場。

薪資 經濟部 疫情

延伸閱讀

搶救水情！ 經濟部水利署人工增雨三箭齊發

1.3萬持永居證外國人如何領三倍券？ 經濟部這麼說

專案式「經濟泡泡」 近期首發

專案式「經濟泡泡」獲同意 外商電子廠將免隔離訪台

相關新聞

財股一週／國保費率將調升 東南旅行社敵不過疫情將裁員

衛福部指出，國民年金保險僅足以支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，依上開規定保險費率應調高0.5%，因此從明年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%...

廣達今年筆電出貨6000萬台 明年將會更高

廣達（2382）今（13）日公布2020第3季稅後純益78.71億元，創單季新高，前三季稅後純益167.02億元，超越去...

新冠肺炎衝擊 今年全球財政受重創

新冠肺炎加重各國財政赤字，財政部統計處今（13）日發表分析，根據IMF近期發表的財政監測報告，2020年全球財政赤字及公...

超務實！今年社會新鮮人起薪期待只有這樣

新冠肺炎疫情全球仍在升溫，美中貿易爭端未解，國發會日前發表9 月景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，綜合判斷分數增加 1 分...

打房第一步？ 央行找6家銀行喝咖啡 要求嚴管房貸風險

央行今邀請辦理房貸主要6家銀行高層座談，要求各銀行對強化不動產授信風險控管，其中包含若借款人要求提高貸款成數、延長寬限期...

搶救水情！ 經濟部水利署人工增雨三箭齊發

搶救吃緊的水情，今（13）日受到中度颱風梵高影響，外圍雲系有望為台灣帶來降雨。經濟部水利署人工増雨作業小組把握此波難得降...

加油要快！ 下周汽柴油每公升估上漲0.4、0.3元

依中油油價公式估計加計亞鄰因素，估下周汽柴油每公升將上漲 0.4、0.3 元，92 無鉛也站上每公升 22 元關卡。

投資高股息+ESG ETF 竟能年賺18%

台灣ETF市場在高股息產品率先引領風潮，ESG投資興起造就第二波熱浪，投資人想一次網羅，台股中有單一產品能打造「1+1」...

台灣ESG基金增幅亞洲第二大 「這檔」最吸金

晨星最新統計，亞洲可持續基金飛快成長，今年第3季淨流入資金錄得破紀錄的87億美元，永續基金資產規模也因此達到251億美元...

疫情還沒過！全球各國財政快速惡化 台灣屬優等生

疫情來襲讓各項紓困支出增加，稅收又因企業獲利衰退等而減少，有「減債部長」之稱的財政部長蘇建榮在立法院財委會頻受立委調侃。...

揭開2020年漲價潮下的房市真相！

繼2014年的高點之後，今年台灣房價指數再創下歷史新高。這波買氣來得又急又快，房市亂象死灰復燃，逼得政府不得不出手；而且，台灣人口進入負成長，市場長期恐供過於求

中油查德礦區有中資？王美花：中油擁有主導權

中油證實，歷經近15年努力，中油首次以國際礦區經營者角色開發生產的「第一船原油」，預計12月初運回台灣，約95萬桶，寫下...

熱門新聞

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

台積電傳明年結構調薪20% 將創最大調幅紀錄

這家半導體員工不但加薪 開車上班還有公司配車位

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

鴻海拚「百元俱樂部」！三外資喊逾百元目標價

疫情還沒過！全球各國財政快速惡化 台灣屬優等生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。