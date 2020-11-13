廣達今年筆電出貨6000萬台 明年將會更高

廣達（2382）今（13）日公布2020第3季稅後純益78.71億元，創單季新高，前三季稅後純益167.02億元，超越去年全年159.43億元的獲利，2020年筆電出貨將達6,000萬台，2021年出貨將超越2020年，2021年上半年業績表現，將與2020年下半年一樣強勁。董事長林百里表示，公司總動員創造滿壘全壘打，他從來沒有這麼興奮過。

展望2021年，廣達副董暨總經理梁次震表示，明年一定不止6,000萬台，這是肯定的，今年的業績是從下半年才開始成長，明年上半年，應該可以保持今年下半年旺季的水準。

廣達今天舉行法說會，公布2020第3季稅後純益78.71億元，季增25.9%，年增81.5%，第3季每股純益（EPS）2.04元，是近20年來高點，第2季EPS為1.62元，去年同期為1.13元。2020年前三季稅後純益167.02億元，年增46.1%，前三季EPS為4.33元，去年同期為2.97元。

林百里說，廣達目前的兩隻腳，一隻是筆電，一隻是雲端伺服器，人工智慧（AI）結合5G所打造的應用工具，將是第三隻腳，也是推動下一個十年成長的引擎。

筆電方面，林百里說，我們技術，產能與客戶是最完整，擁有Windows 、Chromebook與Mac三大系統，三個一起成長，創造了三分全壘打、滿壘全壘打。

廣達2020第3季筆電出貨達1,830萬台，季增26.21%、年增96.77%，近乎翻倍，創單季新高，今年前十個月出貨達4610 萬台，已超越去年全年。

雲端伺服器方面，他說，疫情影響下，更需要網路，成長很快，也是遇見榮景，未來只會愈來愈前進，愈來愈多應用與商機，是未來幾年非常令人鼓舞的趨勢，廣達做更好的產品，客戶奪取更多市占率，兩者互相鼓勵，很久沒有那麼興奮了。

林百里強調，AI加上5G，一是超高速運算，一是超連接通訊，兩者結合，讓很多工作可以在網路上做，廣達接到非常多要求，要我們做醫療，運輸，教育等非常多的應用，我感受到非常多的剛性需求，從來沒有這麼興奮過。過去做的AI夢也慢慢實踐了，尤其疫情加速數位轉型，帶動AI需求非常快速，而且不是他自己這樣想，客戶也是這樣想的。

至於疫苗出來後，遠距上班與遠距教學的商機是否結束？林百里說，網路經濟已經吸引很多活動，回不去了，現在筆電太便宜，只要399或299美元，這價位能做這麼多事情，而且好用輕薄，過去是一家一台筆電，現在是每個孩子都有一台。

他說，就算疫情恢復，上課將是部分網路，部分回到課堂，上班也是部分在家上班，生活習慣已經改變了，以前廣達做生意要到美國，現在利用視訊就解決了，以後不會哪麼愛旅行。醫院也是，現在都不希望人來，尤其美國，現在是使用遠距醫療來看診。