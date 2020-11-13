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財股一週／國保費率將調升 東南旅行社敵不過疫情將裁員

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財股一週／國保費率將調升 東南旅行社敵不過疫情將裁員

聯合新聞網 / 綜合報導
衛福部今（11）日公布國民年金最新精算報告指出，國民年金保險（簡稱國保）僅足支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，故依上開規定保險費率應調高0.5%，從明年年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%。 聯合報系資料照片
衛福部今（11）日公布國民年金最新精算報告指出，國民年金保險（簡稱國保）僅足支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，故依上開規定保險費率應調高0.5%，從明年年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%。 聯合報系資料照片

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