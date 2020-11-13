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財股一週／國保費率將調升 東南旅行社敵不過疫情將裁員
1.東南旅行社敵不過疫情 宣布將裁員15%
東南旅行社13日證實受疫情影響，將裁員15%，並表示裁員主因是國外旅遊業務尚未恢復、海外業務停擺，不得已才做出裁員規劃...
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2.相隔10年 台積電進行結構性調薪
台積電13日證實將於明年1月1日起進行薪酬結構調整，提到在整體薪酬結構改變後，部分員工分紅將轉為員工的固定薪酬，這也是台積電相隔10年後首度結構性調薪...
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3.挖到啦！中油努力15年挖回原油
挖到原油啦！中油自1996年於查德探油成功後便陸續派駐160名員工進行基礎建設準備，今年終於傳出好消息，12日證實首次以國際礦區經營者角色開發生產的「第一船原油」將於12月初運回台灣...
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4.國民年金保險費率元旦調漲 月增至少27元
衛福部11日指出，國民年金保險僅足以支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，依上開規定保險費率應調高0.5%，因此從明年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%...
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5.先求有再求好！今年社會新鮮人起薪期待只有這樣
根據1111人力銀行「2020新鮮人就業追蹤調查」發現，七成七畢業生已經順利投入職場，調查發現，已經找到正職的新鮮人雖然起薪與期待薪資雙雙墊高，但「期待落差」卻是自2016年調查以來新低，說明今年新鮮人追求理想待遇務實許多...
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