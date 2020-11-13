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新冠肺炎衝擊 今年全球財政受重創
新冠肺炎加重各國財政赤字，財政部統計處今（13）日發表分析，根據IMF近期發表的財政監測報告，2020年全球財政赤字及公共債務都大幅成長，今年全球GDP約為90兆美元規模，但公債占比卻高達98.7%，尤其以先進經濟體、新興市場經濟體，舉債情況最嚴重。
官員表示，今年新冠肺炎疫情來襲，截至10月底全球確診人數逾4,600萬人，造成119萬人死亡，重創國際經濟活動，各國政府為應付疫情大幅增加財政支出。
在疫情的影響下，官員表示，各國政府財政赤字占全球GDP比率，將由去年3.9%水準，陡升至12.7%，其中尤其以先進經濟體國家上升11.1個百分點最多。
公共債務方面，官員表示，全球公共債務幾乎直逼GDP數字，預估今年全球90兆美元的GDP當中，公共債務就占了有98.7%，尤其以先進經濟體125.5%、新興市場經濟體平均62.2%最嚴重，皆創歷史新高紀錄。
主要國家由於經濟停滯，財政收入和支出同時惡化，官員表示，各國政府財政赤字占GDP比率普遍大幅上升，今年除了南韓（3.2%）、德國（8.2%）之外，歐美及中國大陸等主要經濟體，赤字均占GDP的10%以上，美國及加拿大尤其嚴重。
官員表示，若主動將台灣數據加入比較，在不列入紓困預算的情況下，今年各級政府財政赤字占GDP的預估數約為0.7%；財政部國庫署表示，若加入紓困振興等舉債，今年中央政府財政赤字預估占GDP比重1.9%。
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