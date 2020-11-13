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長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

超務實！今年社會新鮮人起薪期待只有這樣

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
調查發現，已經找到正職的新鮮人，第一份工作起薪29,714元，比2018年增加2,672元；期待薪資33,705元，也較前年增加2,602元。 報系資料照／記者徐兆玄攝影
調查發現，已經找到正職的新鮮人，第一份工作起薪29,714元，比2018年增加2,672元；期待薪資33,705元，也較前年增加2,602元。 報系資料照／記者徐兆玄攝影

新冠肺炎疫情全球仍在升溫，美中貿易爭端未解，國發會日前發表9月景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，綜合判斷分數增加 1 分、升至 27 分，顯見景氣領先指標回升，隨著國內經濟逐漸趨穩，帶動就業市場升溫，社會新鮮人今年是否已順利步入職場呢？

根據1111人力銀行「2020新鮮人就業追蹤調查」發現，七成七畢業生已經順利投入職場(2018年為6成9)。有22.4%受訪者求職超前部署，積極投遞履歷，在「畢業前」就已經找到合適工作，也因為疫情衝擊景氣，新鮮人普遍具有「先求有再求好」的認知，有37.1%受訪者的求職期縮短至一個月內就找到了。

調查指出，今年新鮮人的待業時間平均43天，與前年相去不遠；再觀察找工作難度，以1-10分為評比，今年新鮮人自評7.13，顯示求職路並不輕鬆！整體而言，新鮮人就業態度相較往年來得積極，也更趨於務實。

1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇指出，國內新冠疫情於今年上半年來到高峰，並從3月起實施邊境管制，導致國內經濟活動降溫，然而隨著國內疫情趨於平穩，政府力推振興方案，國人消費信心恢復，帶動就業市場逐漸活絡，根據1111人力銀行資料庫顯示，10月份有效工作機會數來到49萬筆，創下近13個月新高，顯示因為疫情衝擊而遞延徵才的企業，目前有漸漸鬆動釋出職缺的跡象。

調查發現，雖然有二成三尚未找到屬意的工作，反觀也有近四成新鮮人已經跳槽了，原因是不滿意薪資(25.1%)、無法勝任/不滿意工作內容(19.5%)、找到更好工作(16.2%)、沒有成就感(15.6%)及主管/同事不合(14.5%)。

黃若薇表示，「學」與「用」之間的落差，往往是人力資源運用的最大問題，因為在校所學與實務上的差距，造成人員流動率高，企業得花更多心思與成本，重新培訓可用之才，其中，又以初出社會的新鮮人最為明顯。

黃若薇分析，觀察今年起薪，調查發現，已經找到正職的新鮮人，第一份工作起薪29,714元，比2018年增加2,672元；期待薪資33,705元，也較前年增加2,602元，雖然起薪與期待薪資雙雙墊高，但「期待落差」卻是自2016年調查以來新低，說明今年新鮮人追求理想待遇務實許多。

又觀察四成已經換過工作的新鮮人，月薪平均32,039元，相較於第一份正職收入29,714元，換工作代價2,325元(7.8%)。

黃若薇建議，新鮮人轉職成本低，初入社會仍在摸索職涯性向，容易因為尚不熟悉企業文化，或是短時間無法發揮所長，就冒然求去十分可惜。提醒年輕朋友從事不同職務，至少要具有兩年以上資歷才算完整，對於往後轉職才有加分效益。

　　為了解應屆畢業生就業規劃，1111人力銀行進行「2020新鮮人就業追蹤」調查，1111人力銀行針對應屆畢業生進行立意抽樣調查，調查時間2020年10月19日到11月4日，總計回收共1,368份。

疫情 上班族 薪水

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