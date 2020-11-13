快訊

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

拜登欲重振美聲望地位 傳考慮找希拉蕊當駐聯合國大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救水情！ 經濟部水利署人工增雨三箭齊發

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
搶救水情！經濟部水利署今進行人工增雨，且三箭齊發。 圖／經濟部提供
搶救水情！經濟部水利署今進行人工增雨，且三箭齊發。 圖／經濟部提供

搶救吃緊的水情，今（13）日受到中度颱風梵高影響，外圍雲系有望為台灣帶來降雨。經濟部水利署人工増雨作業小組把握此波難得降雨系統，守視最適時機在石門水庫於下午2時施放國產高空焰彈、2時35分接續進行年度第2次無人機增雨作業；曾文水庫也同時於下午2時進行地面人工增雨，三箭齊發，盼能為集水區增加更多降雨量以挹注水庫。

水利署表示，人工增雨服務團24小時守視降雨環境，隨時確認天氣、分析雲層厚度，掌握合乎的氣象條件，即向老天多要些水。

水利署指出，本次無人機增雨作業為協同國家中山科學研究院研發測試，未來待各項條件穩定調整後，可望成為人工增雨另一新利器。時值旱象險峻之際，水利署時刻關注任何適合作業的降雨系統，並與中央氣象局、國防部等單位密切聯繫，極盡可能的透過增雨作為，為集水區增加更多的降雨量，期將枯水期的可能影響降至最低。

石門水庫 水利署 無人機 缺水

延伸閱讀

今天雨帶進入台灣陸地 彭啟明：這波水氣影響到明晨

新北山區、宜蘭大雨特報！ 吳德榮：下周秋老虎發威

颱風梵高暴雨淹沒馬尼拉民房 菲國至少13死

東山飄雨西山晴 不見夕陽見彩虹

相關新聞

搶救水情！ 經濟部水利署人工增雨三箭齊發

搶救吃緊的水情，今（13）日受到中度颱風梵高影響，外圍雲系有望為台灣帶來降雨。經濟部水利署人工増雨作業小組把握此波難得降...

加油要快！ 下周汽柴油每公升估上漲0.4、0.3元

依中油油價公式估計加計亞鄰因素，估下周汽柴油每公升將上漲 0.4、0.3 元，92 無鉛也站上每公升 22 元關卡。

投資高股息+ESG ETF 竟能年賺18%

台灣ETF市場在高股息產品率先引領風潮，ESG投資興起造就第二波熱浪，投資人想一次網羅，台股中有單一產品能打造「1+1」...

台灣ESG基金增幅亞洲第二大 「這檔」最吸金

晨星最新統計，亞洲可持續基金飛快成長，今年第3季淨流入資金錄得破紀錄的87億美元，永續基金資產規模也因此達到251億美元...

疫情還沒過！全球各國財政快速惡化 台灣屬優等生

疫情來襲讓各項紓困支出增加，稅收又因企業獲利衰退等而減少，有「減債部長」之稱的財政部長蘇建榮在立法院財委會頻受立委調侃。...

揭開2020年漲價潮下的房市真相！

繼2014年的高點之後，今年台灣房價指數再創下歷史新高。這波買氣來得又急又快，房市亂象死灰復燃，逼得政府不得不出手；而且，台灣人口進入負成長，市場長期恐供過於求

中油查德礦區有中資？王美花：中油擁有主導權

中油證實，歷經近15年努力，中油首次以國際礦區經營者角色開發生產的「第一船原油」，預計12月初運回台灣，約95萬桶，寫下...

「搶賺快錢 我們自食惡果！」士林夜市慘痛告白

擁有百年歷史的士林夜市，是台灣最具觀光指標的夜市，但如今，空出上百家店面，寂寥街景與一整排的店面出租，前所未見，連帶影響周邊星巴克和麥當勞等品牌撤出，震撼業界。

疫情黑天鵝突襲、永續經營獲全球重視 ESG成投資發燒星

全球永續經營意識抬頭，近年有愈來愈多國際級投資人熱情擁抱ESG相關概念的股債。ESG分別代表Environmental(...

央行致函談匯率 機械公會理事長柯拔希為廠商叫屈

針對央行外匯局長顏輝煌致函一事，台灣機械公會理事長柯拔希昨（12）日為台灣機械產業所有廠商叫屈，他說，台灣企業真的很努力...

政院扶持工具機業 將採購設備

行政院再宣布工具機業扶持政策，教育部將配合5+2產業，投入30億元協助學校購置教學設備與建置場域、更新教學設備，估計購置...

央行致函機械公會理事長 強調產業別倚賴台幣貶值

央行外匯局長顏輝煌昨（12）日致函機械公會理事長柯拔希，強調業者不宜倚賴台幣貶值，應開發新產品及提高產品附加價值、把握機...

熱門新聞

歷史一刻！中油證實在查德挖到油田 12月初95萬桶運回台

台積電傳明年結構調薪20% 將創最大調幅紀錄

央行祭霹靂手段 喊話業者不宜倚賴台幣貶值

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

鴻海拚「百元俱樂部」！三外資喊逾百元目標價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。