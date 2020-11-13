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台中空品不良日較數去年少 台電：續推新建燃氣機組

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

針對台中市政府昨日發布新聞稿表示，台中市今年前10個月空品創歷年最佳紀錄，空品不良日數也較去年少。對此，台電今（13）日表示，台中電廠6月底啟用環保改善完成的2號機組加入運轉，且提早自9月底空汙季前即實施擴大自主減煤，對空品改善有所助益。

台電強調，透過專業調度，並讓已完成空汙防制設備改善及調校後的最佳機組上線，才是有助於空品改善的正向做法，待未來新建燃氣機組加入系統，更可大幅降低空汙排放。

台電表示，台中電廠從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」到今年的「擴大自主減煤」，台電遵守環保承諾，全力執行各項改進措施。

台電進一步指出，台中電廠10月運轉機組數與總發電量不只遵守方案承諾，表現甚至「超標」，運轉機組數10月下旬一度僅6部，總發電量甚至僅約20億度，是近10年來新低，10月用煤量較去年同期也減少近10萬公噸。

台電指出，今年6月台中電廠啓動2號機運轉發電後，事實證明並未如同部分人士指稱對空品會造成不良影響，台電透過專業調度，讓完成調校與環保改善工程的2號機上線，反而有助於空品改善。

此外，台電也呼籲，未來如果希望延續空品改善成果，甚至再加精進，中火勢必要推動新增燃氣機組，希望市府全力協助此一增氣減煤計畫，勿再處處設限阻撓進度，以利台中電廠新增燃氣機組及早上線，一起「共推新燃氣，延續好空氣」。

台電 電廠

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