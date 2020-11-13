疫情還沒過！全球各國財政快速惡化 台灣屬優等生

疫情來襲讓各項紓困支出增加，稅收又因企業獲利衰退等而減少，有「減債部長」之稱的財政部長蘇建榮在立法院財委會頻受立委調侃。財政部統計處引用國際貨幣基金（IMF）今年10月最新財政監測報告的預測指出，和主要國家比較，台灣的財政狀況仍屬優等生。

財政部引用IMF預測指出，2020年全球公共債務占GDP（國內生產毛額）比率預料將創新高，達98.7%，歐美國家升速比亞洲主要經濟體快很多。

截至10月底全球新冠肺炎確診人數逾4,600萬人，造成119萬人死亡，重創國際經濟活動，各國政府為應付疫情大幅增加財政支出，依據IMF10月最新財政監測報告預測，今年全球財政赤字占GDP比率將由去（2019）年3.9%陡升至12.7%。其中先進經濟體國家預測到14.4%，較去年上升11.1個百分點。

至於存量部分，預測全球公共債務今年逼近GDP規模，全球GDP約90兆美元，公共債務達GDP的98.7%。先進經濟體及新興市場經濟體此項比率各為125.5%、62.2%，皆創歷史新高紀錄。

IMF預測，今年主要國家財政狀況都惡化，各級政府財政赤字占GDP比率普遍大幅上升，除我國、南韓各為0.7%、3.2%較低，以及德國8.2%外，其餘國家均高於10%，其中以加拿大19.9%、美國18.7%較高。歐盟是10.1%，中國大陸是11.9%。

在存量部分，預測今年公共債務占GDP比率以日本的266.2%最高，其次為義大利161.8%、美國131.2%，比率低於50%者僅有南韓以及我國，各為48.4%、35.5%。

比較幾個國家公共債務占GDP比率的變化，可以看出疫情對財政的衝擊。美國由去年的108.7%升至今年預測的131.2%，歐盟從98.1%升到118.7%，中國大陸由52%升到61%， 南韓由41.9%升到48.4%，台灣由34.5%升到35.5%。相較之外，台灣不僅占比低，上升的速度也慢。