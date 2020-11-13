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中油查德礦區有中資？王美花：中油擁有主導權

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
中油作為礦區經營人的非洲查德奧瑞礦區油田開採成功，該公司將自查德啟運第一船共95萬桶原油、返回台灣。中油／提供
中油作為礦區經營人的非洲查德奧瑞礦區油田開採成功，該公司將自查德啟運第一船共95萬桶原油、返回台灣。中油／提供

中油證實，歷經近15年努力，中油首次以國際礦區經營者角色開發生產的「第一船原油」，預計12月初運回台灣，約95萬桶，寫下台灣石油歷史里程碑。不過，該礦區有陸資股東，外界質疑中油主導性。對此，經濟部長王美花今（13）日表示，中油擁有礦區的主導權，目前中油已在安排運送相關事宜。

針對中油在查德挖到石油，王美花表示，這是中油長期的投資案，非常不容易有這樣的成果，很不簡單。

但，因為該礦區有陸資股東，外界質疑中油主導性。對此，王美花則回應表示，主導權在中油，各國礦區的開發風險高，作業時間長，但都會有國際相關作業方式，如同中油向她報告的，中油擁有該礦權的主導權。

只是，台灣與查德斷交，再加上當地局勢有點不穩定，能否確保「第一船原油」順利運抵台灣？王美花則說，「不會有問題」。

中油 王美花 石油

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