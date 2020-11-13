疫情黑天鵝突襲、永續經營獲全球重視 ESG成投資發燒星

全球永續經營意識抬頭，近年有愈來愈多國際級投資人熱情擁抱ESG相關概念的股債。ESG分別代表Environmental(環境保護)、Social(社會責任)與Governance(公司治理)，台北富邦銀行全力響應ESG與國際接軌，除了日前邀請大眾、客戶一起體驗與守護淡水河河口生態文化，在財富管理上也積極作為，今年積極參與ESG基金的推廣，將全球投資趨勢引入台灣，讓客戶即時搭上ESG投資熱潮。當企業與社會的正向互動及永續經營成為投資人資產布局的重要評估指標，ESG基金開放募集即獲得廣大迴響，由此反應來看，ESG投資可以稱是當今財富管理的顯學。

為何ESG投資以黑馬之姿竄起，人氣強強滾？北富銀表示，其實ESG投資在歐美已發展超過30年，近幾年亞洲才開始興起熱潮，通常高ESG評價的企業擁有較強的應對系統性風險能力，受大環境經濟的負面衝擊較小，營運表現相對穩健，股價波動有限，較獲投資人青睞。尤其今年全球歷經新冠肺炎黑天鵝突襲，許多企業面臨突如其來的營運考驗，讓日受重視的ESG議題更加浮上檯面。根據柏瑞投信整理的資料，截至2020年3月底，全球已超過3,000間金融機構、超過100兆美元的資產管理規模者已簽署聯合國責任投資原則(PRI)，將ESG納入投資分析及決策過程。

根據《金融時報(Financial Times)》資料指出，今年1~4月正值新冠肺炎疫情首波高峰，震撼全球股市，然ESG指數股表現卻優於一般指數股。例如，由ESG評級較高的美國大型企業組成的「標普500ESG指數」(S&P 500 ESG Index)，勝過一般的標普500(S&P 500)指數；而美國以外地區，由摩根士丹利所編製的MSCI新興市場ESG領先指數(Emerging Markets ESG Leaders Index)與MSCI亞洲ESG領先指數(AC Asia ESG Leaders Index)，表現也比其一般指數更佳。此外，同期間，具全球代表性的永續發展指數中，有88%的指數表現皆優於非永續發展的同類指數。在在顯示具ESG概念的投資標的，相對抗波動。

出乎預料的表現，拉抬了ESG在投資人心中的地位，一舉躍升為投資市場的寵兒。依據美國基金評級公司晨星集團(Morningstar)報告，台灣在今年第二季吸引接近1.3億美元的資金流入ESG領域，為亞太地區少數且連續二個季度呈現淨流入的國家。

ESG魅力無法擋，究其內涵，依Morningstar晨星資料顯示，ESG投資可分為道德性投資、永續性投資、影響性投資三大類型，每一類的投資範疇與標的不同，投資人可從中判斷哪種類型較符合自己的投資期望，選擇最適合的投入。

1.道德性投資：此類ESG基金採用「負面排除法」篩選投資標的，也就是將不利於大自然環境、人類社會發展的企業剔除，例如石油、礦產、菸草等公司。

2.永續性投資：以「正面納入法」將符合ESG標準、永續性面向表現較佳的公司納入投資標的。此類ESG基金重視企業面對環境改變如何因應、維持良好經營績效，若能成功迎戰，顯示該企業未來可為投資人帶來永續而長遠的報酬。

3.影響性投資：不同於道德性、永續性投資，影響性投資更在意「透過投資行為協助解決世界面臨的問題」，例如投資綠電產業處理能源轉換問題、投資低碳產業處理氣候變遷問題等。

目前全球包含歐盟、英國、加拿大、日本、台灣等十國，皆立法推動逾9兆美元的退休基金納入遵循ESG的相關標的，在資金簇擁下，可預見未來ESG投資將愈來愈熱門。你，是否已做好準備搶進ESG投資列車，與國際資金同行？