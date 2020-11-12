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全球創投熱 KPMG：低利率增加吸引力

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

安侯建業聯合會計師事務所今（12）日發布第3季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，今年前三季創投基金數量增加速度不如去年，但基金規模卻有增加，前三季創投募集資金直逼去年全年募集總額，許多地區的低利率環境，增加創投市場對投資者的吸引力。

根據報告，今年前三季全球風險投資總額達到732億美元，各地創投市場保持強勁增長，大型交易促成投資額回升，安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，成熟企業在2020年第3季吸引了大部分的資金，但早期新創的交易量卻持續下降，這對未來要進行B輪融資的新創公司，可能較難募資。

報告指出，IPO活動在2020年第3季有所回升，其中最大的IPO來自雲端服務公司Snowflake，該公司籌集了33.6億美元，其股價在上市首日迅速飆漲，遠高於前一輪募資價格。

報告表示，3D遊戲引擎公司Unity Software，以及從事軟體開發的公司JFrog在第3季中也成功完成了IPO退場，美國政府御用反恐數據分析公司Palantir Technologies Inc.及軟體公司Asana Inc.，也選擇以直接上市方式掛牌。郭冠纓認為，預計IPO活動將在2020年第4季度進一步增加。

創投基金 IPO

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