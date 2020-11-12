雅茗-KY第三季EPS 1.79元 創歷史新高

受惠大陸消費市場回溫、旺季加持與營運體質調整有成，雅茗-KY（2726）第3季EPS達1.79元，創單季歷史新高，不但擺脫疫情因素干擾，成功轉虧為盈，亮眼表現將一路維持至第4季，且在今年布局奠定良好基礎，明年營運可望再有爆發式增長。

雅茗-KY第3季營收5.07億元，雖年減16.53%，但在疫情期間同步進行營運精實調整，使得營業費用持續下降，調整在第3季明顯產生效益，毛利率與營業利益率明顯成長，也帶動獲利上升，單季稅後純益6,370萬元，年增31.37%，累計前3季EPS 0.16元，不但填補上半年虧損還繳出獲利表現，徹底擺脫上半年的疫情干擾。

雅茗-KY今年定下「擴大展店」、「國際合盟」與「投資併購」3箭策略，今年上半年雖因疫情致使展店腳步放緩，但第2季在大陸疫情控制趨穩後，大幅提高新加盟主加盟意願在第3季發酵，單季展出120店，除了持續穩固一二線城市外，三四線城市也有不小斬獲。

雅茗-KY指出，目前「快樂檸檬」已經在大陸市場展出超過1000家門店，並滲透進入175個城市，大規模的展店，也帶動貿易營收隨之成長，連續7個月營收月增，並重返年增軌道；同時，集團起家品牌「仙踪林」也進行品牌再造，重新喚起市場對「仙踪林」的記憶，並以此作為品牌回歸的首部曲，目標將「仙踪林」打造成為新世代年輕客層「飲以為傲」的品牌，進而為雅茗集團建構另一個茶飲成長引擎，並持續跨出連鎖腳步，成為營運另一支柱。

而在國際市場方面，快樂檸檬在全球展店已超過15個國家，200多個城市及3艘郵輪。雅茗-KY表示，接下來會持續深入美國與東協國家市場，其中美國市場將重點布局美西區域，快樂檸檬在當地具有高品牌知名度，今年更與北加州營運商合資設立HAPPY LEMON WEST Inc.公司，規劃每年在美可展出40~50店，美國市場將成為另一重要營運引擎。

雅茗-KY表示，上半年在疫情爆發之初，就評估疫情因素將是「短空長多」，在集團充足現金流支撐下，對外拓展市場、對內營運調整，成功化危機為轉機，第3季的獲利爆發轉虧為盈，代表集團策略走在正確的道路上，而今年奠定穩固的基礎，也讓明年的營運爆發具備更雄厚的資本。