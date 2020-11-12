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台電重視企業人文 發表《逐布踏實的配電大業》新書

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台電董事長楊偉甫 記者潘俊宏／攝影
台電董事長楊偉甫 記者潘俊宏／攝影

台電公司今（12）日舉行《牽電點燈－逐布踏實的配電大業》新書發表會，而上一本新書《牽電點燈─集光發熱的用電服務》上周才剛發表，顯見台電公司對企業人文歷程的高度重視。

台電公司自2016年底展開文物資產保存運維專案計畫，致力於整理與保存過去的文史資料，並編撰成文史專書逐年出版供讀者了解。

台電表示，書名「逐布踏實」意指電力由最基礎的線路布建開始，逐步點亮全臺灣，並推動台電業務服務、維持穩定供電的百年歷程。現今台灣的供電品質日趨穩定、事故後停電時間的縮短，都是經過許多台電人多年來的努力。

台電指出，從豎立「電火柱」拉線牽電、走入山川進行線路巡視與維護、乃至於與時間賽跑的停電搶修，這些危險且繁重的工作，皆由台電同仁一肩扛起，只為提供民眾穩定可靠的電力。

台電進一步指出，本書第一章「時光引線．串流臺灣」，紀錄自清朝時期台灣的首次來電，到國民政府來臺後的農村電力普及；第二章「技術流變．日新月異」，更以六大節剖析配電系統的變電設施、電線桿、地下系統、圖資管理演變、電表與計價之間的關係，以及迎接智慧配電時代的來臨，一路走來，台電致力於提升電力專業技術，成為台灣經濟發展之立基；第三章「真切難忘．關鍵時刻」，則重現台電人員致力搶修的背影，在每個關鍵時刻，台電都惦惦為台灣打拼。

台電 停電 供電

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