1.3萬持永居證外國人如何領三倍券？ 經濟部這麼說

政院拍板！外國人也可領三倍券，約1.3萬人受惠。但，外國人該如何領取三倍券呢？經濟部今（12）日表示，此次開放給永久居留證的外國人，和一般民眾領取方式一樣，可攜帶健保卡（或居留證）及1,000元直接去郵局領取，或是可選擇方便的數位三倍券，只要上三倍券官網簡單幾步驟，就能輕鬆完成綁定，馬上可享受各家業者推出的優惠好康。

經濟部指出，三倍券刺激消費，帶動業者、商圈及各縣市政府紛紛推出加碼優惠，自今年7月至10月零售業、餐飲業營業額均連續創下歷年同月新高，顯見三倍券確實有刺激消費。

根據經濟部統計，截至目前已有超過97%民眾領用三倍券，估計仍有2成民眾尚未領取，由於有部份三倍券未消化完，因此決定11月16日起針對擁有台灣永久居留權的外國人發放三倍券，使用期限一樣到今年底，預計受惠人數達1.2至1.3萬人。

經濟部表示，此次三倍券確定加碼，是因為過去新住民、大陸配偶可以領取三倍券，但沒有取得本國籍的外國人不能領取，為了讓長期居住在台灣的外國人也可以感受到台灣的溫暖，且剛好搭上外國人過聖誕節的習慣，此時發放三倍券，相信有一定刺激消費的效果。