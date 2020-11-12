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政院拍板！外國人也可領三倍券 約1.3萬人受惠

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌拍板，持有永久居留證、外交官員證者可領取振興三倍券，預計受益人數約1.3萬餘人。報系資料照
行政院長蘇貞昌拍板，持有永久居留證、外交官員證者可領取振興三倍券，預計受益人數約1.3萬餘人。報系資料照

經濟部今（12）日於行政院院會報告「振興三倍券新增發放對象報告」，行政院長蘇貞昌也拍板決定通過，新增振興三倍券的領用對象，讓持有永久居留證、外交官員證者，可在11月16日起領取，預計受益人數約1.3萬餘人。

經濟部指出，振興三倍券自7月15日開放領券以來，民眾參與相當踴躍，已近九成七領取或綁定數位工具，領取剩一個多月時間，預估紙本券尚有剩餘，蘇揆裁示為表達對長期居住在台、具特殊貢獻及在台使節等外籍人士的感謝，新增振興三倍券的領用對象。

經濟部表示，本次三倍券新增發放對象，其中持有效永久居留證者，為連續在台居住滿五年、或具有特殊貢獻人士、或屬高端專業人才、或為無私奉獻服務臺灣人民的神職人員等，對台灣對這塊土地有深厚的感情及認同感。

經濟部指出，對於持有外交官員證者，是考量台灣外交處境艱難，為讓三倍券「溫暖」的原則，擴及在台外交使節等，感受台灣的溫暖及人情味，加深對台的認同感及增進外交情誼，因此也列為三倍券新增的發放對象。

經濟部表示，截至11月11日止，領取振興三倍券紙本券者近2,118萬人，數位綁定約180萬人，領取紙本及數位綁定近2,300萬人，已近九成七國人領用，顯示民眾對振興三倍券的支持。

經濟部統計處調查指出，零售業營業額於7月終止連續五個月負成長後，8、9月均創下歷年同月新高；餐飲業營業額9月份也創下歷年同月新高。

蘇揆裁示指出，經研議後，這些在台外籍人士，不乏對台灣有深厚感情、認同台灣、有特殊貢獻者，或是在台外交使節、長期無私服務臺灣人民的神職人員，行政院把他們增列為三倍券的領取對象，並自16日起開始領取。

蘇揆也表示，行政院在感恩節、聖誕節前夕，政府以此表達對他們的感謝，也邀請他們共同來參與今年最重要的刺激消費政策，讓他們一方面能領到這份設計精美的小禮物，一方面也共襄盛舉、帶動消費，這也是展現台灣是一個充滿濃厚人情味，溫暖而友善國家。

三倍券

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