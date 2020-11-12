台新金喊話彰銀案 財長蘇建榮：雙方都要有方案

針對彰銀案，台新金（2887）昨日向財政部喊話：「只要提出合理退場機制都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。」對此，財政部長蘇建榮今（12）日受訪表示，彰銀案不是單獨財政部的責任，雙方都要有一些方案出來，至於台新金要併購保德信，財政部對於其釋股方式表示尊重。

媒體今日在立法院問及財政部是否已與台新金針對彰銀案談過？蘇建榮表示，談是都有談，但談判雙方彼此要有一些了解，不是單獨財政部的責任，雙方都要有方案出來，目前只是初步互相了解雙方情況，還沒有進一步談。

媒體也問及對台股看法，蘇建榮回應，主計總處公布第3季經濟成長率為3.33%，表示經濟實質面表現非常好，對於全年經濟成長的預估，各研究機構單位也都往上調，代表實質面上有些基礎在，再加上資金行情，台股也達到萬三以上。

不過蘇建榮也表示，國安基金還是會密切注意，國際疫情仍嚴峻，加上美國總統選舉、地緣政治關係，財政部會密切注意情勢變化。

出口方面，10月出口表現超乎預期亮眼，蘇建榮表示，對於第4季出口審慎樂觀看待。