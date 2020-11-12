2020天貓雙11檔期，成交人民幣4,982億元

根據阿里巴巴剛剛統計的2020年天貓雙11全球狂歡季數字，從11月1日至11日期間，總成交金額達到人民幣4,982億元（約741億美元)。

2019年天貓雙11當日總成交額就高達人民幣2,684億元。不過阿里巴巴集團今年將雙11光棍節改成雙棍節，分成兩階段的銷售，分別為11月1日至3日、以及11月11日全日24小時；也將預售期分兩個階段，分別是10月21日至31日，以及11月4日至10日，因此並未公布今年雙11當天的銷售金額。

阿里巴巴統計，今年天貓雙11期間，成交額突破人民幣1億元的品牌超過450個；從1日至11日晚間11時的物流訂單量突破22.5億單，相當於2010年全年中國快遞量的總和。值得注意的是，阿里巴巴積極推動直播電商，在雙11期間的1日到11日中午12時，淘寶直播有28個直播間成交超過人民幣1億元的直播間，顯示了直播吸客力量。

先前市場認為，因疫情影響，今年「雙11」買氣恐不如預期，雖然阿里巴巴集團副總裁劉博表示今年是「史上平台出資力度最大的雙11」，規模是去年的兩倍，但阿里巴巴在紐交所的股價前兩天依然大跌。阿里巴巴股價在美國11日早盤先跌後漲，上漲2.59美元，達到269.1美元，先前阿里巴巴曾在於6日收盤站上300美元。