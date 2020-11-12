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研發投抵下修 業者失望

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

經濟部預告「生技新藥產業發展條例」新修版本，台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳昨（11）日表示，生技產業界對政府新修「生技新藥條例」的版本很期待，但條文中「人才培訓及研發支出抵減」，由原來的35%下修為30%，業界難免會失望。

不過，吳忠勳也提醒，新版生技新藥條例支持發展的項目，新增了再生醫療、精準醫療、數位醫療及行政院指定具策略性發展之項目，這些新增的項目應有清楚的定義，後續如何把關，做法上很重要。

吳忠勳表示，經濟部新修「生技新藥產業發展條例」，在研發抵減、技術股認定、新增項目等三大重點，對產業影響很大。關於人才培訓及研發支出抵減，由原來的35%下修為30%，抵減適用對象為「專職研究發展人員」。吳忠勳認為，這些限制讓時時需要投入研發的生技公司難免很失望，希望能繼續與政府溝通，為業界爭取更多權益。

生技產業 經濟部

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