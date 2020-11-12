王文淵：建立兩岸互信的互動模式

全國工業總會理事長王文淵昨（11）日以發展經濟為著眼指出，政府應在防疫前提下，對經濟泡泡「再放鬆一點」，另在國安前提下，建立具互信基礎的兩岸互動模式。

工總昨日舉行第74屆工業節慶祝大會，由王文淵主持，出席者包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、經濟部長王美花等。

王文淵致詞時表示，大陸市場是台灣全球布局的重要環節，維持兩岸和平穩定才符合兩岸利益與國際社會期待，建議政府在兼顧國家安全與經濟發展前提下，建立兩岸都能接受的互動模式。

王文淵在會中接受訪問時，對於近日將舉行的台美經濟對話不願回應，直說「我不敢說什麼」；但對經濟部推動的「經濟泡泡」則表肯定，建議政府再放鬆一點。例如可比照日本、大陸的做法，開放當地企業直接到駐外單位辦理入台申請，但須交待清楚來台時間及住宿飯店。

王文淵表示，台塑集團在越南廠區幹部有七、八個月無法回台休假，因為幹部往返一次，光是隔離就要花近一個月時間，建議邊境管制可再放寬一些。

對於拜登當選美國新任總統，王文淵說這個人他不熟，相信美國政策會慢慢改變，但不會變太多；對於國際油價，則認為以現在的價位，可以賺到錢的公司並不多；談到新台幣匯率，他認為這應是人為操控的因素。

值得注意的是，工總8月下旬發表經濟白皮書，直到昨日蔡總統出席活動，王文淵才有機會親手交給蔡總統。