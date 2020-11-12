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新生技條例 個人股東享優稅

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

生技新藥產業發展條例即將於明年底落日，經濟部昨（11）日預告新版草案，將條例名稱更改為「生技醫藥產業發展條例」，除將適用期間再延十年至2031年底，大致保留三大租稅優惠，也針對「個人股東」新增綜合所得額抵減優惠，以鼓勵民間游資投入生技產業

舊版條例將在2021年底落日，經濟部歷經多次與業界討論後，昨日預告新版草案。根據新版草案，放寬「新藥」適用範圍納入「新劑型產品」，並增訂「再生醫療」、「精準醫療」為條例適用範圍。

此外，因應我國資通訊產業先進技術及完整供應鏈優勢，也將「數位醫療」納入適用；原本「新興生技醫藥產品」修正為「其他策略生技醫藥產品」，以呼應行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）結論與國際趨勢。

根據新版草案，原三大租稅優惠大致不變，包括第一，維持以現金投資的營利事業股東，持股達三年以上者，法人股東投資金額可按20％比率，在五年內抵減營所稅。

第二，人才培訓及研發支出抵減，抵減率從35%微降至30%，但明訂「專職研究發展人員」的培訓支出為適用抵減對象，同樣可在人才培育支出金額30%內，在五年內，每年可抵減最高50%營所稅額，但最後年度抵減額度不在此限。

第三，員工獎酬方面，高階人才及技術入股取得的技術股緩課稅優惠也不變，不過開放持股達兩年者，可選擇要以「轉讓價」或「股票取得之價格」孰低課稅；此外，股權憑證取得股票二年者，同樣也可在「轉讓價」或「股票取得之時價」擇低課稅。

本次新增租稅的優惠，為開放「個人股東」投資生技業，可抵減綜合所得額。草案規定個人以現金投資生技醫藥產業，且當年度對同一公司投資達100萬元、取得並持有新發行股份達三年者，可就投資額50%內，自持有滿三年後的五年內，自綜合所得總額中減除。

生技產業 股東

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