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三倍券振興有效果 擬擴大發放給1萬名具永居權外國人
經濟部明（12）日將於行政院會上，報告「振興三倍券新增發放對象」，要對國內約1萬多名擁有永久居留權的外國人，發放振興三倍券，以提高三倍券政策的刺激效益。
行政院統計，振興三倍券自發行以來，已超過2,289萬人領取，預計創造超過1,000億元的經濟效益，而12月底的使用期限即將到期，經濟部明日將於行政院會報告「振興三倍券新增發放對象」。
對於經濟部10月底在院會中報告「推動振興消費措施現階段成果」，行政院長蘇貞昌在聽取後裁示，提醒若三倍券有剩餘，要考量是否推動其他獎勵措施；後來，經濟部長王美花也透露，有望擴大發放三倍券給擁有永久居留權的外國人。
行政院發言人丁怡銘今日表示，經濟部將在明天行政院會報告「振興三倍券新增發放對象」，可望新增發放的對象，有約1萬多名擁有永久居留權的外國人。
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