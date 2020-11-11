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大同新任總經理湯政仁周五上任 接替林郭文艷職務

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

大同（2371）公司13日(周五)召開大同股東臨時會後的第二次董事會，大同董事長林文淵將在董事會中派任新總座湯政仁，與財務長陳明男出任，經由董事會通過之後上任，完成兩大重要的人事布局。

據悉，大同新任總經理為湯政仁，是美國雪城大學電機博士，2001年起在大同大學電機工程學系擔任助理教授，2018年離開後，自己開了一家資本額800萬元的電腦公司。至於財務長，林文淵日前表示，確實是找中鋼集團老戰友陳明男出任協助。

林文淵強調，13日董事會中提出新任總座及財務長，通過之後就上任，讓大同營運儘快步入正軌。大同董事會可望通過該人事案，屆時，有「最強媳婦」稱號的原董事長兼總經理林郭文艷將卸職，僅任大同董事。至於為何找湯政仁？對此，林文淵表示，將在13日說明。

大同在本月2日舉行臨時董事會，市場派推舉林文淵成為新任董座，並無異議通過林郭文艷任榮譽董事長，這是大同成立逾百年來，首次由非創辦人林家代表出任董事長，經營權變天。總經理及財務長慣例由董事長指派，林文淵找來好手相助，目標在一年內打造出不一樣的大同，營運績效是外界觀察的指標。

林文淵表示，要全力擦亮百年大同的招牌，已經找好具電機及電腦雙背景的總經理，是個「素人」，而大同過去是總經理制，也不會改變。他說：「董事長不用太厲害，自己的一大長處，就是很會找很強的總經理，這樣自己才會輕鬆。」

林文淵認為，目前大同總經理仍是林郭文艷，新任總經理將先向林郭文艷請益。這名總經理擁有電機與電腦的專長，對大同營運十分了解，董事會通過後再公布人選，較為符合體制。大同應該儘快營運按軌，打拚出業績才是當務之急。

林文淵強調，有得力的總經理、財務長協助，他才會輕鬆。談到跟總經理的分工機制，林文淵說：「類似現今在台苯的模式，總經理一周會有三次向我簡報、討論，執行面由總經理負責。」

業界人士認為，大同家大業大，財務工作龐雜，林文淵找來陳明男出任大同財務長，負責跟銀行團磋商大同債務，亦是重要工作之一。陳明男自中鋼集團旗下中碳任職超過30 年，升到財務處長一職於去年退休，期間林文淵也曾擔任中碳董事長，顯示對陳明男的肯定及倚重。

大同在全省有高達45萬坪土地，市場評估土地資產價值挑戰千億元，林文淵承諾盡快發放股利，活化大同土地資產將是今後營運上重要的一步棋。

大同 林文淵 林郭文艷

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