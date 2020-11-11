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NCC公布頻道換照評分表 不打分的心證才是最大挑戰

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

因為中天新聞台換照案引發的爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）今（11）日通過「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」，作為委員會議未來審議換照案件之評分準據。頻道換照要過三關，但最可怕的應該是第三關，由NCC委員會七位委員複審的「其他應審酌事項」，項目很寬廣，沒有給分上下限，NCC官員也承認，就算前兩關過了，也可能在第三關被否決。

上周NCC主委陳耀祥在立法院交通委員會中表示，頻道換照交給外部審議委員初審時，前六年營運執行報告和評鑑占40分、未來六年換照營運計畫和申請書占60分，但各評鑑項目的配分不明，頻道也只知道是40、60的配比。不過NCC今天立刻「更正」主委沒有說清楚，其實各項目配分都有評分配比，今天是「表格化」、｢法制化｣，依行政程序法規定對外公告。

NCC發言人翁柏宗，2016年廣電三法修正後，頻道換照初審的外部諮詢委員會已使用評分表，評分表依據《衛廣法》與《衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業換照審查辦法》訂定，有三階段評分。第一階段是審查有無違反法定事項（消極審查）；第二階段是外部審議委員會議的初審，檢視營運執行報告、評鑑結果和評鑑後改正情形（40分），以及申請書和換照營運計畫（60分）。外審委員們會評分、提出審查意見，給予換照或是不予換照的決定。

翁柏宗表示，依過往實務，外部諮詢會議如果完成初審評分，第三階段就是複審，NCC委員會議討論「其他應審酌事項」，對於諮詢會議所做的初審評分及決議，多半是尊重、參考作為複審決定，不會另外再評分。而複審的項目則包括「違反本法（衛星廣播法18條第2項及第19條）之紀錄」、「播送之節目及廣告侵害他人權利之紀錄」、「對於訂戶紛爭之處理」、「財務狀況」、「其他足以影響營運之事項」、「有無營運不善之虞，或應補正資料屆期不補正或補正不全」。

第三階段的委員會議複審中，如果對初審結果有意見會進行討論，即使第二關過關，NCC內容處處長黃文哲表示，在第三關也有不過關的可能。簡言之，外部審議委員同意過關，NCC可以推翻決議；外部委員會如果否決，NCC也能搶救。

但業界人士指出，複審的六大項目，每一項都可能有被撤照的風險，卻沒有給分標準。確實每一關沒過都有可能出局，但以複審的項目「定義」寬廣，可說最後全看NCC委員們的「印象分」或自由心證。NCC不用打分，自由心證範圍就不明。中天新聞應該最怕的是一旦頻道表現不合意，外部審議委員否決換照，NCC也順勢「尊重」外審委員，就此撤照。「不打分的最大」，每個項目有分數規定，不滿意也只能把一個項目的分數扣完，但自由心證加減分的範圍就無限大。

目前中天新聞換照案已經過了第二階段，九位審議委員中有六位給了否決票。NCC到底要「尊重」還是「翻盤」備受矚目。NCC則表示，中天新聞台本周一才剛補過相關文件，還沒有排進NCC委員會議討論案。對於將來頻道換照初審審議是否能以匿名方式讓頻道業者查閱，或是適度對外公開內容，目前都不在討論範圍內。

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