財政部：今年全年證交稅 可望創歷史新高

財政部今（11）日公布最新稅收統計，前十月總稅收2兆64億元，年減5.2%。表現較好、創新高的稅目包括證交稅、營業稅、牌照稅及菸酒稅，官員預估，全年證交稅將會刷新歷史紀錄。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，10月稅收1,712億元，大減三成以上，以營所稅減少最多；累計前十月稅收2兆64億元，同樣是營所稅減少最多，而增加較多的稅目則為證交稅、營業稅等。

今年以來股市交易熱絡，今日盤中也突破13,200點關卡，再度刷新歷史新高。股市熱絡反映在證交稅收，持續成為今年最強稅目。陳玉豐表示，前十月證交稅1,169億元，年增幅度近六成，她預測今年全年證交稅將有機會突破2007年的歷史高點，刷新紀錄。

不過若看單月表現，10月證交稅99億元，年增14.1%。觀察近幾月情況，6月年增106.1%、7月年增111.6%、8月年增80.5%、9月年增94.1%，可看出10月增幅收斂不少。

陳玉豐表示，由於10月遇到中秋、國慶連假，交易天數少，加上美國總統大選變數，股市有上有下，因此增幅有所收斂，不過交易量仍遠高於去年同期，10月平均每日成交值為2,064億元，去年同月為1,574 億元，後續可再觀察。

減少較多的稅目為營所稅，累計至10月共4,617億元，年減近三成，陳玉豐表示，主因上市櫃公司去年獲利衰退、未分配盈餘稅率降為5%、新增產創條例租稅優惠等措施，再加上今年因為疫情，企業可申請免辦營所稅暫繳，導致稅收減少。

其中光是營所稅暫繳部分，就比去年減少約600億元左右。

營業稅方面，累計前十月共3,451億元，年增3.5%。陳玉豐表示，餐飲業、零售業營業額都呈現回溫，但增幅沒有再往上衝，後續仍需觀察。

展望全年稅收，陳玉豐表示，由於營所稅、貨物稅等稅目短徵，預計今年中央加地方稅收合計將會較預算數減少1,000億元左右；至於明年稅收是否會轉趨樂觀？賦稅署官員表示，從景氣、經濟成長等訊息來初步判斷，明年稅收影響數應該不會像今年這麼嚴重。