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真的是素人！大同大學教授取代林郭當「很強的總經理」

聯合報 / 記者何醒邦
林郭文艷。圖／聯合報系資料照片
林郭文艷。圖／聯合報系資料照片

大同公司本週五（13日）將召開第二次董事會，屆時會中將提出總經理人事任命。據了解，大同新任總經理為湯政仁，是美國雪城大學電機博士，2001年起在大同大學電機工程學系擔任助理教授，2018年離開後，自己開了一家資本額800萬元的電腦公司。

董事會可望通過該人事案，屆時，有「最強媳婦」稱號的原董事長兼總經理林郭文艷將卸職，僅任大同董事。至於為何找湯政仁？對此，大同新任董事長林文淵表示，會在週五當天說明。

11月2日大同召開經營權變天後的首次董事會，推舉林文淵出任董事長，並無異議通過林郭文艷任榮譽董事長，至於外界關注的新任總經理人選，林文淵表示將於13日董事會提出。

林文淵在董事會後記者會上表示，要全力擦亮百年大同的招牌，他已找好具電機及電腦雙背景的總經理，是個「素人」，而大同過去是總經理制，也不會改變，他希望一年內看到不一樣的大同。林文淵還提到，董事長不用太厲害，自己的一大長處，就是很會找「很強的總經理」。

大同 林文淵 林郭文艷

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