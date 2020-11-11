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工總理事長王文淵：肯定「經濟泡泡」 可再放鬆一點

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
工總今日舉行第74屆工業節慶祝大會，經濟部長王美花（左）與工總理事長王文淵坐在前座輕鬆對話。記者謝柏宏／攝影
工總今日舉行第74屆工業節慶祝大會，經濟部長王美花（左）與工總理事長王文淵坐在前座輕鬆對話。記者謝柏宏／攝影

全國工業總會理事長王文淵今（11）日表示，對於政府開放「經濟泡泡」專案申請表示肯定，但是應該可以再放鬆一點。例如對於日本、大陸等沒有簽證的地區，可以開放讓企業到駐台辦事處辦理專案申請。

王文淵表示，台塑集團（1301）在越南的廠區幹部有七、八個月無法回台休假，因為幹部份來去一倘，光是隔離就要花近一個月的時間。

對於拜登當選新任總統，他說這個人他不熟，相信美國政策會慢慢改變，但是不會變太多；對於國際油價，則認為以現在的價位，可以賺到錢的公司並不多；談到新台幣匯率，他認為這應該是人為操控的因素。

工總今日舉行第74屆工業節慶祝大會，包括蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、經濟部長王美花都出席第74屆工業節慶祝大會。王文淵致詞時表示，大陸市場是台灣全球布局的重要環節，維持兩岸和平穩定才符合兩岸利益與國際社會的期待，建議政府在兼顧國家安全與經濟發展的前提下，建立兩岸能接受的互動模式。

值得注意的是，工總上月發表經濟白皮書，直到今天蔡總統出席活動，才有機會親手交給蔡總統。

今年工業節慶祝大會主題是落實數位轉型，創造產業新優勢，王文淵表示，台灣產業必須加強數位轉型，培養人工智慧、大數據、雲端運轉等人才以強化產業體質，因應內外經營產業經營的發展與商機。

但全球仍面臨新冠肺炎疫情衝擊，王文淵說，全球新冠肺炎疫情依然嚴重，所幸台灣疫情控制不錯，經濟還能維持正成長，這是政府與民間共同努力的成果，也希望政府兼顧疫情與經濟發展，盡快適度開放國際商務與外交活動，才能確保產業持續正常營運，讓台灣度過危機。

王文淵表示，蔡總統國慶演說時宣布支持數位轉型、推動前瞻基礎建設，以及解決五缺問題的決心，相信能吸引更多產業回流，希望無論政府與產業都能以推動台灣高端製造研發中心為目標，提升國家發展能量，讓台灣在全球化的結構底下，以堅強的經濟體質面對挑戰，重新定位台灣在全球經貿體系的腳色，並成為全球可信賴的合作夥伴。

兩岸關係僵持，王文淵也提醒，大陸市場是台灣全球布局的重要環節，維持兩岸和平穩定才符合兩岸利益，與國際社會的期待，建議政府兼顧國家安全與經濟發展的前提下，努力透過各種形式的溝通，建立兩岸能夠接受的互動的模式，才能為我國經濟帶來繁榮，為全民帶來幸福生活。

王文淵 疫情 台幣匯率

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