在家工作變主流 歐洲商會籲放寬相關勞動法規

歐洲商會今（11）日發表2021建議書，在人力資源方面，許修豪指出，外送、直播、遠距工作已是主要的工作形態，尤其受疫情影響，在家工作在歐洲已成為主流，建議勞動部要放寬工作時間等限制，讓在家工作也能在台普遍實行。

歐洲商會前兩年曾疾呼放寬高階主管改採責任制，今年人力資源委員會特別關注因為疫情而新興的工作形態，委員會聯合主席許修豪指出，在家工作在歐洲已是主流，甚至在部分疫情嚴重地區，成為唯一的方式。台灣有些企業今年也嘗試實施。

要在台灣在家工作，企業主有幾個問題要解決，許修豪說，首先是打卡，起床打個卡，上床打個卡，這工作時間怎麼算？要算加班費嗎？

職災怎麼認定？如果允許在家上班，員工在家裹的書房跌倒，算不算職災？許修豪說：「書房可以被認定為工作場所嗎？」

人力資源委員會另一位聯合主席王伯松說，當然企業可以設立線上打卡機制，以應對勞動單位的檢查，「但是，那有什麼意義？」打卡主要用於工廠管理，得知一個工人在生產線上多久時間，大致可以計算他會有多少產量。但是不是工廠的話，這打卡只是打卡，不保證打卡後，員工分分秒秒都在工作。

許修豪指出，不只在家工作，外送員到底是僱傭關係？還是承攬關係？還是有爭議。

「新冠肺炎疫情是很好的檢討契機。」因為各企業為了防疫，都有一些走在法規邊緣的措施。許修豪指出，最好的方法是先從高階經理人開始，放寬對他們的管制，讓他們先適用責任制。

王伯松說，回歸市場，讓老闆和員工自己去決定工作模式和對應薪資。