能源論壇／楊偉甫：台灣有重要高科技 須加速綠能腳步

面對全球都在加速進行的國際減碳與綠能發展，台電公司董事長楊偉甫今（11）日參加經濟日報主辦的「2020能源願景高峰論壇」時表示，現在世界各國都在比賽，面對國際目標的壓力，尤其台灣很重要的高科技產業也必須配合國際要求，在面對新的能源供應世界，台灣必須加快腳步。

楊偉甫昨以「智慧能源新潮流」為題，發表專題演講，他指出，智慧能源新潮流包含：綠能發展、科技研發、數位轉型三大潮流。其中，「智慧電網」為數位轉型首部曲。

為什麼要發展智慧電網？楊偉甫指出，未來再生能源發電比例將提高，但因再生能源具間歇發電的特性，大量併網後產生系統負載落差，電力調度壓力也越大，需更具彈性的智慧電網因應，透過靈活調度穩定電網供電品質，才能確保電力系統穩定度。

不同於傳統電網屬於「大型集中式」發電，楊偉甫指出，智慧電網強調小型分散式電源，能在分散式區域電力有剩餘或不足時，在配電網區域內或區域間進行電力交換。此時，電力方向不再是固定的單向潮流。智慧電網為新型態電力供應鏈，具備多元發電、供電端與用電端的雙向溝通、彈性運用的特質。

楊偉甫並進一步指出，布建智慧電表是讓智慧電網「智慧」成真的重點工作，台電公司2013年已完成約2萬多具超高壓與高壓用戶智慧電表部署，2020年完成100萬具低壓智慧電表部署，預計2024年完成300萬具低壓智慧電表部署。

楊偉甫表示，目前台灣處於智慧電網推動的第二階段，完成第一階段的基礎建設後，搭配資通訊基礎佈建，將智慧電網相關技術落實應用到各業務單位，台電並在智慧電網2.0特別規劃金門智慧電網示範場域，因為金門綠能發電占比部份時候接近40%，藉由驗證智慧電網相關技術與應用，確保穩定供電，而金門的智慧電網應用，也是未來台灣的縮小版。台電公司之後還將發展智慧電網3.0，並朝商業模式導向，電動車會是重點發展應用領域。

楊偉甫表示，全球再生能源裝置容量將持續增加，預估未來光電與風電容量會大幅成長，化石燃料容量將逐年下降，預估全球到2050年光電風電發電占比將成為發電主流。因此，儘管近期新冠肺炎對國際減碳與綠能造成衝擊，短期看來呈現能源需求降低、燃料價格下跌，也排擠綠能成長。但，長期看來企業仍將持續且優先採購綠能。

關於台電公司目前推動綠能進展，楊偉甫指出，綠能包含：太陽光電、陸域風力、離岸風力、水力（小水力、微水力）、地熱發電、公民電廠，為了加速綠能的推展，台電更推動綠能一期的計畫，預計113年完成再生能源多元建置。楊偉甫強調，我國綠能政策與法規，將依循非核（0%）、展綠（20%）、增氣（50%）、減煤（30%）目標，主要優先發展再生能源、低碳燃氣、燃煤發電升級。