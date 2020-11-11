快訊

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

新冠肺炎疫苗受試者平台開放 不到2小時已破千人登記

能源論壇／楊偉甫：台灣有重要高科技 須加速綠能腳步

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

面對全球都在加速進行的國際減碳與綠能發展，台電公司董事長楊偉甫今（11）日參加經濟日報主辦的「2020能源願景高峰論壇」時表示，現在世界各國都在比賽，面對國際目標的壓力，尤其台灣很重要的高科技產業也必須配合國際要求，在面對新的能源供應世界，台灣必須加快腳步。

楊偉甫昨以「智慧能源新潮流」為題，發表專題演講，他指出，智慧能源新潮流包含：綠能發展、科技研發、數位轉型三大潮流。其中，「智慧電網」為數位轉型首部曲。

為什麼要發展智慧電網？楊偉甫指出，未來再生能源發電比例將提高，但因再生能源具間歇發電的特性，大量併網後產生系統負載落差，電力調度壓力也越大，需更具彈性的智慧電網因應，透過靈活調度穩定電網供電品質，才能確保電力系統穩定度。

不同於傳統電網屬於「大型集中式」發電，楊偉甫指出，智慧電網強調小型分散式電源，能在分散式區域電力有剩餘或不足時，在配電網區域內或區域間進行電力交換。此時，電力方向不再是固定的單向潮流。智慧電網為新型態電力供應鏈，具備多元發電、供電端與用電端的雙向溝通、彈性運用的特質。

楊偉甫並進一步指出，布建智慧電表是讓智慧電網「智慧」成真的重點工作，台電公司2013年已完成約2萬多具超高壓與高壓用戶智慧電表部署，2020年完成100萬具低壓智慧電表部署，預計2024年完成300萬具低壓智慧電表部署。

楊偉甫表示，目前台灣處於智慧電網推動的第二階段，完成第一階段的基礎建設後，搭配資通訊基礎佈建，將智慧電網相關技術落實應用到各業務單位，台電並在智慧電網2.0特別規劃金門智慧電網示範場域，因為金門綠能發電占比部份時候接近40%，藉由驗證智慧電網相關技術與應用，確保穩定供電，而金門的智慧電網應用，也是未來台灣的縮小版。台電公司之後還將發展智慧電網3.0，並朝商業模式導向，電動車會是重點發展應用領域。

楊偉甫表示，全球再生能源裝置容量將持續增加，預估未來光電與風電容量會大幅成長，化石燃料容量將逐年下降，預估全球到2050年光電風電發電占比將成為發電主流。因此，儘管近期新冠肺炎對國際減碳與綠能造成衝擊，短期看來呈現能源需求降低、燃料價格下跌，也排擠綠能成長。但，長期看來企業仍將持續且優先採購綠能。

關於台電公司目前推動綠能進展，楊偉甫指出，綠能包含：太陽光電、陸域風力、離岸風力、水力（小水力、微水力）、地熱發電、公民電廠，為了加速綠能的推展，台電更推動綠能一期的計畫，預計113年完成再生能源多元建置。楊偉甫強調，我國綠能政策與法規，將依循非核（0%）、展綠（20%）、增氣（50%）、減煤（30%）目標，主要優先發展再生能源、低碳燃氣、燃煤發電升級。

綠能 台電 再生能源

延伸閱讀

日本東芝擬強化投資可再生能源 停建燃煤電廠

聚焦水力發電 東協整合電網腳步快

能源論壇／游振偉：能源轉型「風光並行」台灣將成亞太綠能中心

能源論壇／台積電目標2050年底前 全球據點100％用再生能源

相關新聞

台美經濟對話將登場 蔡總統：這也是產業界的機會

台美經濟繁榮對話將在本月20日登場。蔡英文總統今表示，這是台美關係進展，也是產業界的機會，未來在全球經濟戰略夥伴中，結合...

當著蔡英文的面 王文淵：建議政府建立兩岸互動模式

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、經濟部長王美花今都出席第74屆工業節慶祝大會。工業總會理事長王文淵致詞時表示...

電電公會許介立：迎接5G 中小企業面臨人才挑戰

5G時代來臨，未來10年不僅是投資主流，也帶動相關產業的發展。電電公會副理事長許介立表示，5G是國內軟、硬體廠商未來最好...

專案式經濟泡泡首例獲准 王美花說明申請大原則

一個外資電子業大廠，為投資台灣指標大廠，將透過專案申請方式來台，已獲得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的同意。王美花今天...

台美經濟對話 王美花：這是一個非常好的方向

台美今天共同宣布首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partner...

台美經濟對話20日舉行 經部次長赴美、部長留台視訊

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dia...

搶商機！三倍券本周擬宣布擴大發放給萬餘名永居外國人

振興三倍券年底使用期限將至，但紙本數量還有近80萬分未被領取，政院官員表示，行政院本周四有望宣布擴大發放對象，讓擁有永久...

能源願景高峰論壇 蔡英文擘畫願景

蔡英文總統今天出席「綠能2.0 經濟新引擎」能源願景高峰論壇，強調台美將會開展經濟對話，其中替代能源是重要議題，台灣也希...

能源論壇／蔡總統：提高再生能源有助打進綠電供應鏈

蔡英文總統上午出席經濟日報主辦「2020能源願景高峰論壇」致詞時表示，從政府宣布啟動能源轉型開始，國內供電穩定度也有了非...

能源論壇／蔡總統向企業喊話：放心投資，我們一定可以確保穩定供電

蔡英文總統今（11）日上午在經濟日報主辦的「2020能源院竟高峰論壇」致詞時表示，從政府宣布能源轉型啟動開始，我們供電穩...

能源論壇／台積電拚綠色製造生態 螢火蟲都能落地生根

台積電晶圓廠營運副總廖永豪今（11）日出席經濟日報2020能源願景高峰論壇「綠能2.0 經濟新引擎」專題演講提到，台積電...

「台美經濟對話」敲定！ 經部政次陳正祺20日率團赴美

敲定了！經濟部今（11）日上午發布新聞稿證實首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Pros...

熱門新聞

經濟泡泡來了！ 王美花證實首案外資電子業大廠將來台

專案式「經濟泡泡」獲同意 外商電子廠將免隔離訪台

台積電董事會拍板五大案 美國亞歷桑納州設子公司

國旅再添5柴火 助業者度寒冬

金控前十月獲利3,295億 續創新高

陳冲：螞蟻不能上市非一朝一夕 見微早知著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。