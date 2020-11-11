居留證編碼改成和身分證一樣 龔明鑫承諾明年解決

歐洲商會今（11）日發表2021建議書，提出170項建議，在生活品質方面，要求平等對待，如果一樣納稅、合法，「為什麼要有不同的待遇？」國發會主委龔明鑫回應，政府已同意發三倍券給有在台永久居留證者；內政部明年就將居留證字號改得和身分證一樣，方便在台外國人線上交易。至於敬老福利，如優惠票價，龔明鑫說還要再討論。

龔明鑫在歐洲商會說明，發三倍券給有在台永久居留證者，這政策已經行政院院會討論，院長同意了。在場歐洲商會會員歡聲鼓掌。

一位歐洲商會會員指出在台生活的不便，居留證（ARC）上面的編碼是兩個英文字母、後面八個號碼，而台灣的身分證編碼是一個英文字母、後面九個數字碼。所以，他在線上購物時，填寫到居留證號碼，直接就被拒絕了。

龔明鑫立刻答覆，明年解決。內政部已經同意把居留證號碼改成和身分證一樣的編碼規則，「本來內政部想留待和新身分證一併處理，但國發會認為可以分開進行，後來內政部已經同意明年先處理。」

至於歐洲商會提到的年長優待，包括65歲以上外國人搭公車、捷運也享有同樣優惠。龔明鑫表示，這還要跟相關部會討論。