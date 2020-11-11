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台泥金昌石礦環現差案獲審核修正通過 近期可望復工

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

歷經5個多月努力，台泥（1101）花蓮和平廠金昌石礦開發案的環境現況差異分析（簡稱環現差），今天在行政院環保署召開的環評大會上，正式獲得環評委員討論後決議修正通過。金昌石礦後續將依法於環保署正式公告後復工，有利台泥旺季營運進一步增溫。

行政院環保署今天召開環評大會，針對台泥花蓮和平廠金昌石礦開發案的環現差及對策檢討報告進行審查，經環評委員討論後決議修正通過，後續待環保署正式公告後，金昌石礦將可順利復工。

此案起於2009年，台泥金昌石礦案通過環評，但接著必須依照區域計畫法、水土保持法、國有財產法、礦業法等要求，向各級行政機關完成各項流程才能動工，台泥總共耗時8年、通過至少6個機關的把關，才完備所有合法開發應具備的一切核可條件、開始動工，當時已做好環現差，不過主管機關說不必。惟台泥金昌石礦案動工後，又有環團主張，金昌石礦案動工時間已超過環評3年效期，狀告行政院。

雙方經過纏訟多時，台泥為了化解對立，決定不等法院判決，今年6月股東會，主動提送金昌石礦案進行環現差，希望用對話取代對立，爭取社會各界的信任與認同。

台泥6月針對金昌石礦案提出進行環現差後，礦區隨即同步停工。當時台泥先備了3個月的石灰石庫存，確保水泥廠運作暫時不受影響。不過由於審查時間超過3個月，台泥採取權宜措施，和平廠的兩個水泥窯輪流檢修，以減少對石灰石庫存的消耗，這對於台泥營收多少帶來一些影響。如今隨著金昌石礦準備復工，剛好趕上年底水泥業的傳統旺季，將有利台泥旺季營運進一步增溫。

台泥昨晚剛公布第3季財報，累積今年前三季已經大賺184.07億元，換算每股純益達3.15元。由於第4季是傳統旺季，加上金昌石礦復工加持，台泥今年全年獲利除了可望連續第三年大賺超過200億元，並有機會挑戰去年寫下的歷史新高。

台泥主管今天表示，在追求永續的路上，台泥始終與環保團體的目標一致。半年內，台泥積極面對審查委員的專業詢問與建議，完成補件說明，歷經環保署兩次專家小組審查會議及環評大會，昨天獲得決議通過。台泥感謝環評委員、環保團體在審查過程中提出諸多專業且寶貴的意見，台泥會依據環評委員建議事項，善盡企業社會責任，致力讓台泥在花蓮和平的礦區作業成為世界上最環保的礦區之一。

台泥 環評 環保

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