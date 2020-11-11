水情吃緊！明年春雨也偏少 嘉義、台南18日起減壓供水

因應明年春雨偏少，中央災害應變中心今（11）日召開第二次工作會報，指揮官經濟部長王美花表示，依氣象局研析後續降雨機率相對減少，因此為提前部署準備延長抗旱能力，討論決定嘉義及台南地區自11月18日起將原為水情提醒的綠燈，調整為減壓供水的黃燈，亦即於夜間離峰及特定時段降低自來水管壓供水，同時停供行政機關及國營事業非急需或非必要用水，桃竹苗及台中地區則維持減壓供水的黃燈因應作為。

同時，王美花也要求經濟部水利署、台灣自來水公司及地方政府共同赴水情黃燈地區的科學園區、工業區及加工出口區查核節水情形，同時也請各地方政府及農田水利署管理處注意渠道在沒有輸水情況下配合加強辦理清淤及注意環境衞生，以避免其他病蟲的滋生。

王美花指出，依據中央氣象局分析，由於受反聖嬰現象影響持續發展，明年2至4月雨量偏少的機率高，且目前進入枯水期後，降雨也將逐漸減少，因此中央災害應變中心也要求氣象專業分組就明年一期稻作灌溉需求，11月、12月所需降雨發生機率進行研析並提出建議，同時也要求農田水利署、台灣自來水公司、各地方政府及經濟部水利署確實要嚴謹審慎面對，並採各種有效方式因應。

王美花表示，日前所提出抗旱水源緊急應變計畫，包括抗旱水井目前已有115口併入自來水系統，今日再新增桃園7口抗旱井已完成併入自來水系統，可增抽水量每日1.1萬噸，其他31口亦將於12月底前陸續完成；埤塘水源3座可併入自來水系統，其中桃園大圳1~4池已11月4日啟用，至11月10日止供水約3萬噸，另2座預計於12月中旬前完成，其餘49座供民眾產業取用。

同時，全台亦開放共65處水資源回收中心放流水提供每日42.5萬噸次級用水，另新竹南寮新設置緊急海淡水每日產水1.3萬噸，預計於明年1月底先完成0.3萬噸，2月底再完成1萬噸，以發揮緊急救旱功能。

王美花也一再強調，請各單位各項節水工作與節水宣導務必落實，也呼籲中央、地方及全體民眾共同努力共體時艱渡過乾旱難關，以降低乾旱所造成的影響及損失。

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