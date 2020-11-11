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電電公會許介立：迎接5G 中小企業面臨人才挑戰

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

5G時代來臨，未來10年不僅是投資主流，也帶動相關產業的發展。電電公會副理事長許介立表示，5G是國內軟、硬體廠商未來最好的發展平台，從運用到服務都有很多創新的機會；有ICT產業分工為基礎，透過垂直整合、人才培育，可以堆疊出5G終端產品完整性，將是中小企業轉型新契機。

科技發展改變人與人的溝通方式，許介立表示，「5G新時代將顛覆人類生活習慣」，包括娛樂、通訊、醫療、交通到工廠運作，應用面是無限延伸、服務可創造愈來愈多的可能性，「5G新創」替年輕人提供全新揮灑的舞台。

5G應用面廣，從產品設計開始、工廠製造、品管、出售到售後服務都有相關，中小企業要如何掌握轉型契機？許介立建議，對於5G發展的各項環節都要關注，自家產品也能在最恰當的時機導入5G、AI，新科技量產的時程可以縮短，並在資源有限的情況下，避免不必要的投資浪費。

台灣內需市場小，許介立認為，5G發展可打破國境限制，區域化的服務可將華文區、英文版一體適用，不要讓語言干擾發展，台灣也能藉此思考下階段的發展模式與準備，未來會有與國際大廠的合作機會，新興行業藉此可以接軌。

近年來跨國企業都來台灣找人才，證明台灣的技術、人員受到國際認證，在5G浪潮下，許介立認為，「人才」將是中小企業面臨最大的挑戰，產業發展仰賴人才，卻得與國際大廠開出的福利條件進行拉扯。

陸美貿易戰加上新冠肺炎疫情的衝擊，產業鏈已經縮短，區域化的合作，取代過去全球化生產集中（如中國大陸、印尼）的趨勢；許介立認為，中小企業可在政府的協助下，同心協力爭取運輸、關稅上的優惠待遇。

東協國家人口紅利、勞力還有5至10年光景，未來在勞動力不足的情況下，製造業應以自動化方式解決，機器人、AI將能取代簡易、枯燥乏味的工作；面對國際大廠搶人才，中小企業應提前部署，透過教育訓練、從操作轉型管理、提高公司貢獻度，來維持人力的競爭力。

面對科技產業人才需求的挑戰，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，大學、技職院校將實習轉換成學分，學生可以學習到紮實的基礎，又能與企業需求接軌，企業界也能藉由實習傳遞職場所需，提供未來新進人員以彌補人力不足的來源。

許介立表示，5G、AI新興行業興起，大學透過產學合作，讓學生及早接觸、了解產業趨勢；不過，許介立認為，學校、企業應呈「雙方面」合作，即學校負責媒合、企業千萬不能吝於分享，若能透過實習，分享未來發展方向以及提供優質的環境，產學合作是吸引人才、留住人才的開始。

5G 實習

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