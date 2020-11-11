專案式經濟泡泡首例獲准 王美花說明申請大原則

一個外資電子業大廠，為投資台灣指標大廠，將透過專案申請方式來台，已獲得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的同意。王美花今天表示，還會有一些潛在的案子。大原則就是，來台是有必要性、急迫性及有不可取代性，對台灣的經濟、國家有重要貢獻。

王美花上午出席經濟日報主辦的「2020能源願景高峰論壇」後，回應首例外資電子業大廠來台投資相關議題。

王美花表示，這樣的專案申請是希望很多因疫情而嚴管或被禁止之下，有一些符合相關規定的專業商務人士可以來。不管重大投資或採購，確實很多時候要面對面溝通，經濟部很高興第一例獲得中央流行疫情指揮中心同意。

王美花也說明經濟部核准的大原則，她說，每一個案例會略有不同，大的原則就是這樣的來台是有必要性、急迫性及有不可取代性，對台灣的經濟、國家有重要貢獻，這是大原則。細項的部分是做好隔離防疫措施，經濟部要有專人陪同，經濟部案子就會負全責，也很高興第一例已經同意了。她說，有申請中的案例，但很多人不曉得可透過專案申請來台，相信這樣一例成功之後，潛在的案例也會來申請，政府未來都會持續來做。

王美花也指出，涉及商業活動及機密，因此，到底是哪一家廠商，什麼樣的細節，維護商業的秘密，有保密的必要。政府只能告訴大家有沒有案例、有沒有成功。

至於來台投資是否有兩種樣態，作法確立了嗎？王美花說，不一定是只有兩種樣態，現在就是就是累績更多的案例，讓指揮中心比較知道不同的類型、模式長什麼樣子。

王美花表示，首例就是廠商來申請，經濟部就用重大條件（即大原則）來評估，經濟部認為確實符合，就向指揮中心申請，同步提出相關規範，包括動線怎麼做、有沒有專人專車、有沒有與民眾做區隔等。經濟部會派專人接待，技術面由經濟部都會提出一個申請到指揮中心，評估有沒有必要性來。廠商提出申請，經濟部做實質的認定之後，去向指揮中心申請。

王美花也說，不是以產業別來判斷，而是要來申請的急迫性、重要性等對國家貢獻度，經濟部也要做第一個把關，不是每一個案子都可以來，否則人數申請案太多，指揮中心也會擔憂。