快訊

盤中突破13,200點關卡創新高！台股無懼MSCI降權重 法人：軋三空力道強勁

專案式經濟泡泡首例獲准 王美花說明申請大原則

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
經濟部長王美花(右一)上午出席「綠能2.0 經濟新引擎」能源願景高峰論壇，回應專案式經濟泡泡的執行情形與大原則。記者潘俊宏／攝影
經濟部長王美花(右一)上午出席「綠能2.0 經濟新引擎」能源願景高峰論壇，回應專案式經濟泡泡的執行情形與大原則。記者潘俊宏／攝影

一個外資電子業大廠，為投資台灣指標大廠，將透過專案申請方式來台，已獲得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的同意。王美花今天表示，還會有一些潛在的案子。大原則就是，來台是有必要性、急迫性及有不可取代性，對台灣的經濟、國家有重要貢獻。

王美花上午出席經濟日報主辦的「2020能源願景高峰論壇」後，回應首例外資電子業大廠來台投資相關議題。

王美花表示，這樣的專案申請是希望很多因疫情而嚴管或被禁止之下，有一些符合相關規定的專業商務人士可以來。不管重大投資或採購，確實很多時候要面對面溝通，經濟部很高興第一例獲得中央流行疫情指揮中心同意。

王美花也說明經濟部核准的大原則，她說，每一個案例會略有不同，大的原則就是這樣的來台是有必要性、急迫性及有不可取代性，對台灣的經濟、國家有重要貢獻，這是大原則。細項的部分是做好隔離防疫措施，經濟部要有專人陪同，經濟部案子就會負全責，也很高興第一例已經同意了。她說，有申請中的案例，但很多人不曉得可透過專案申請來台，相信這樣一例成功之後，潛在的案例也會來申請，政府未來都會持續來做。

王美花也指出，涉及商業活動及機密，因此，到底是哪一家廠商，什麼樣的細節，維護商業的秘密，有保密的必要。政府只能告訴大家有沒有案例、有沒有成功。

至於來台投資是否有兩種樣態，作法確立了嗎？王美花說，不一定是只有兩種樣態，現在就是就是累績更多的案例，讓指揮中心比較知道不同的類型、模式長什麼樣子。

王美花表示，首例就是廠商來申請，經濟部就用重大條件（即大原則）來評估，經濟部認為確實符合，就向指揮中心申請，同步提出相關規範，包括動線怎麼做、有沒有專人專車、有沒有與民眾做區隔等。經濟部會派專人接待，技術面由經濟部都會提出一個申請到指揮中心，評估有沒有必要性來。廠商提出申請，經濟部做實質的認定之後，去向指揮中心申請。

王美花也說，不是以產業別來判斷，而是要來申請的急迫性、重要性等對國家貢獻度，經濟部也要做第一個把關，不是每一個案子都可以來，否則人數申請案太多，指揮中心也會擔憂。

經濟部 王美花 疫情

延伸閱讀

台美經濟對話 王美花：這是一個非常好的方向

台美經濟對話20日舉行 經部次長赴美、部長留台視訊

台美TIFA復談？ 王美花：會跟美方爭取持續推動

搶商機！三倍券本周擬宣布擴大發放給萬餘名永居外國人

相關新聞

台美經濟對話 王美花：這是一個非常好的方向

台美今天共同宣布首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partner...

能源論壇／蔡總統向企業喊話：放心投資，我們一定可以確保穩定供電

蔡英文總統今（11）日上午在經濟日報主辦的「2020能源院竟高峰論壇」致詞時表示，從政府宣布能源轉型啟動開始，我們供電穩...

「台美經濟對話」敲定！ 經部政次陳正祺20日率團赴美

敲定了！經濟部今（11）日上午發布新聞稿證實首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Pros...

專案式經濟泡泡首例獲准 王美花說明申請大原則

一個外資電子業大廠，為投資台灣指標大廠，將透過專案申請方式來台，已獲得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的同意。王美花今天...

台美經濟對話20日舉行 經部次長赴美、部長留台視訊

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dia...

搶商機！三倍券本周擬宣布擴大發放給萬餘名永居外國人

振興三倍券年底使用期限將至，但紙本數量還有近80萬分未被領取，政院官員表示，行政院本周四有望宣布擴大發放對象，讓擁有永久...

能源願景高峰論壇 蔡英文擘畫願景

蔡英文總統今天出席「綠能2.0 經濟新引擎」能源願景高峰論壇，強調台美將會開展經濟對話，其中替代能源是重要議題，台灣也希...

能源論壇／蔡總統：提高再生能源有助打進綠電供應鏈

蔡英文總統上午出席經濟日報主辦「2020能源願景高峰論壇」致詞時表示，從政府宣布啟動能源轉型開始，國內供電穩定度也有了非...

能源論壇／台積電拚綠色製造生態 螢火蟲都能落地生根

台積電晶圓廠營運副總廖永豪今（11）日出席經濟日報2020能源願景高峰論壇「綠能2.0 經濟新引擎」專題演講提到，台積電...

勞保分級表修正 影響395萬人

基本工資明年起將調升至24,000元，勞動部最新公告修正「勞工保險投保薪資分級表」，預估影響勞保288萬人、就保107萬...

交部五把柴火 幫國旅保溫

交通部長林佳龍昨（10）日宣布，已擬妥紓困補助、平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0、以及引導產業轉型升級的...

專案式「經濟泡泡」 近期首發

工商界殷殷期盼「經濟泡泡」，終於以專案方式獲中央指揮中心同意。經濟部長王美花昨晚宣布，首例「專案式經濟泡泡」將由某外商電...

熱門新聞

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

經濟泡泡來了！ 王美花證實首案外資電子業大廠將來台

專案式「經濟泡泡」獲同意 外商電子廠將免隔離訪台

台積電董事會拍板五大案 美國亞歷桑納州設子公司

國旅再添5柴火 助業者度寒冬

金控前十月獲利3,295億 續創新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。