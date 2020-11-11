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盤中突破13,200點關卡創新高！台股無懼MSCI降權重 法人：軋三空力道強勁

台美TIFA復談？ 王美花：會跟美方爭取持續推動

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）將於11月20日在華府及台北兩地以實體結合線上方式舉行，經濟部王美花今（11）日表示，將跟美方爭取持續推動台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。

王美花指出，「台美經濟繁榮夥伴對話」因為防疫關係，會有一團由政務次長陳正祺率隊赴美，但人數不多。美方則由國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）主談。

王美花透露，此次的對談屬於官方對談，不會有企業參加，對談議題涵蓋：醫療、科技與技術、供應鏈、能源…等議題。

王美花表示，誠如對談主題「台美經濟繁榮夥伴對話」，這是一個可以深化台美經濟合作，讓台灣更強大，讓台美關係更好的對話，也是一個著重在戰略性的經濟議題對話。

王美花 經濟部

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