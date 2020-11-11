疫苗透曙光黃金就此褪色？外銀：半年內重返2000美元

全球資金9日大舉撤出黃金，引發金價單日下挫接近100美元，至每英兩1,860美元下方，黃金就此褪色嗎？瑞銀今天發表金價看法，認為未來三到六個月金價仍有機會重返2,000美元關卡。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，新冠疫苗出現曙光，投資者憧憬全球經濟提速復甦，資金9日大舉撤出黃金，引發金價單日下挫接近100美元至1,860美元下方。不過，除了在市場不確定性增加時發揮避險作用，黃金還能夠對沖通膨，因此預期金價將再度挑戰2,000美元關口。

瑞銀指出，輝瑞與BioNTech聯合研發的新冠疫苗三期試驗有效率超過90%，結果令人喜出望外，只要輝瑞提供更多的安全數據，最快本月或下月初取得美國緊急應用授權。消息一出，黃金、日圓及瑞郎等避險資產馬上被拋售，資金也持續從成長股轉投價值股。

值得注意的是，美國10年期國債收益率周一上漲13個基點，昨天再漲3個基點至0.95%。整條收益率曲線陡峭起來，投資者對經濟增長及通膨前景變得樂觀。瑞銀表示，相信聯準會料將遏止名義利率顯著上行，政府也終會推出5,000億至1兆美元的財政刺激，以拉動經濟復甦。

瑞銀說，在未來三至六個月，美國通膨預期升溫的速度將高於名目利率，實際利率可能再次降至-1%或更低，因此金價有望重上2,000美元關口；並提醒，未來投資人宜關注國民廣泛接種疫苗的時間等有待解決的問題。