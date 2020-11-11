甩疫情陰霾 調查：七成七畢業生已投入職場

因為疫情影響，國內就業市場是否也受到干擾？根據1111人力銀行今（11）日發布的「2020新鮮人就業追蹤調查」發現，七成七的畢業生已經順利投入職場，比起2018年同期的六成九好。

調查指出，有22.4%受訪者求職超前部署，積極投遞履歷，在「畢業前」就已經找到合適工作，也因為疫情衝擊景氣，新鮮人普遍具有「先求有再求好」的認知，有37.1%受訪者的求職期縮短至1個月內就找到了。

此外，調查還發現，今年新鮮人的待業時間平均43天，與前年相去不遠；再觀察找工作難度，以1~10分為評比，今年新鮮人自評7.13，顯示求職路並不輕鬆。但，整體而言，新鮮人就業態度相較往年來得積極，也更趨於務實。

1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇指出，觀察今年起薪，調查發現，已經找到正職的新鮮人，第一份工作起薪29,714元，比2018年增加2,672元；期待薪資33,705元，也較前年增加2,602元，雖然起薪與期待薪資雙雙墊高，但「期待落差」卻是自2016年調查以來新低，說明今年新鮮人追求理想待遇務實許多

同時，隨著國內疫情趨於平穩，政府力推振興方案，國人消費信心恢復，帶動就業市場逐漸活絡，根據1111人力銀行資料庫顯示，10月份有效工作機會數來到49萬筆，創下近13個月新高，顯示因為疫情衝擊而遞延徵才的企業，目前有漸漸鬆動釋出職缺的跡象。

此外，還有一個特別值得觀察的現象是，調查也發現，雖然有2成3新鮮人尚未找到屬意的工作，但卻也有近4成新鮮人已經跳槽了，原因是不滿意薪資（25.1%）、無法勝任/不滿意工作內容（19.5%）、找到更好工作（16.2%）、沒有成就感（15.6%）及主管/同事不合（14.5%）。

黃若薇表示，「學」與「用」之間的落差，往往是人力資源運用的最大問題，因為在校所學與實務上的差距，造成人員流動率高，企業得花更多心思與成本，重新培訓可用之才，其中，又以初出社會的新鮮人最為明顯。