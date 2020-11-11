游振偉：能源轉型「風光並行」台灣將成亞太綠能中心

經濟部能源局長游振偉今（11）日表示，關於國內綠能發展趨勢，台灣採取「風光雙箭並行」策略，將以成為「亞太綠能中心」為終極目標，並透過有階段、有策略的發展，維持領先地位，並強調多元綠能的應用和跨域整合創造複合模式，以及健全綠電交易市場，加上持續精進與推動相關人才的培育，落實能源轉型。

游振偉指出，太陽光電及離岸風電為我國當前再生能源主要發展項目，太陽光電今年6.5GＷ目標因為疫情關係，可能會差一點點，但是明年初進度就會趕上，而太陽光電也將在2025年達成累計20GW的設置。另在離岸風電部分，2025年則將達成6.9GW的設置，其中陸域占1.2GW，離岸則占5.7GＷ。

關於綠電發展恐將帶動電價上漲的疑慮，游振偉強調，再生能源推動的首要策略，正是「電價影響可接受」，並要減輕民眾電價負擔。游振偉表示，再生能源推動的同時，不僅需要穩定供電，電價上漲也會影響經濟活動的進行，當然需要被注意。此外，技術的可行性、成本效益導向、分期均衡發展，以及帶動產業發展，也都是政府發展再生能源規劃的五大原則。

游振偉表示，政府規劃2025年再生能源發電量占比達20%的政策目標不變，並以太陽光電與風力發電作為能源轉型推動重點。政府並將逐步建立各類型再生能源推動所需的法規配套與示範，突破相關法規、環保、人才等限制與挑戰。

同時，游振偉也強調，未來除加速擴大再生能源建置，再生能源與環境的共榮，實現能源永續，也是並行的重點目標。