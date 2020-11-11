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能源論壇／王美花：發展綠能帶動產業 為企業商品銷售排除障礙

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導

經濟部長王美花今（11）日參加經濟日報主辦的「2020能源願景高峰論」，她表示，發展綠能已是國際趨勢，我們發展綠能既可帶動綠能產業，也可為企業商品未來銷售排除障礙。

王美花說，昨天國際能源總數剛公布，在2020年綠能的裝置容量達200個GW，這是有史以來最高的綠能裝置容量，未來的碳會降到10%，還有，很重要的是未來的新建電力，綠能會占90%，另外，還提到在2025年的時候，綠能會占整個用電量的三分之一，這樣一個國際趨勢的發展，非常感謝總統上任大力推動綠能。

她指出，經濟部負責這麼多產業，這麼多的製造業，需要用到非常多的電，如果沒有提早推動綠能，台積電要加入RE100，要去哪裡買綠電？還有我們現在有很多用電的企業，未來要加入RE100，也需要很多的綠電。

王美花表示，在國際上，歐盟也規定他們的綠色新政，很簡單，要越來越利用到綠能，若不用綠能，你的產品賣到歐盟去，可能會有各式各樣的障礙，或是稅或是增加其他費用，如果產品是綠色成分、有綠電保證的話，未來賣到世界上才不會有障礙。

她強調，我們在這幾年大力推動綠電，不管是太能光電或離岸風電，推動過程中難免有各式各樣的問題，政府全力在克服所有問題，不管是法規面、環境面，還是各種溝通，在經濟部的會議裡面，每天一定都有跟綠能相關的會議，來克服各式各樣的問題。

除此之外，因為要發展綠能，所以綠能產業也帶動起來，產生新的面貌，企業界要用綠電，會想到各式各樣如何用，如何節電，最近在和台電討論，因為有機載電力，又有綠能電力，用電穩定等等，又是一個新的技術，新的挑戰，但這可以讓台灣逐漸轉型，克服了種種克困難和問題，我們會覺得有成就感，如台積電大量購買綠電的時候，會覺得不枉費我們這麼辛苦，有很多批評、很多意見，我們一步一步做下來，就會有成果出現。

王美花說，今天論壇有邀請一些縣市，很高興各縣市一起做綠電，從綠能和節電做，如到府服務來省電，讓大家有更多對環境友善的活動和經濟，這是對的方向，也看到更多企業加入RE100，加入綠能，且行業別不同，我們相信更多電子業未來需要用到的綠能將會更多。

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