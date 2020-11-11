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「台美經濟對話」敲定！ 經部政次陳政祺20日率團赴美
敲定了！經濟部今（11）日上午發布新聞稿證實首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）將於11月20日在華府及台北兩地以實體結合線上方式舉行。
經濟部表示，我方由政務次長陳正祺率團赴華府與美方進行實體會議，經濟部長王美花將與行政院鄧政務委員振中及外交部等相關部會官員於國內以視訊方式同步參與。美方則由國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）主談。
經濟部指出，部長王美花於今年8月底受邀出席美國傳統基金會線上座談會，與會的美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell)宣布台美將成立新的經濟對話機制。此後，台美雙方持續積極進行相關籌備工作。
9月柯拉克次卿訪台期間，雙方就台美經濟方面的議題分享彼此政策作法，並為正式的對話會議作準備。經過密切磋商，雙方決定就全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。
經濟部表示，本次對話不僅象徵台美經濟合作是互利雙贏，更彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，將可結合彼此優勢，進行更緊密、更全面的合作。經濟部將與相關部會同心協力，推動台美經貿工作實質進展，持續深化雙邊經貿合作關係。
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