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勞保分級表修正 影響395萬人

經濟日報 / 財經中心／台北報導

基本工資明年起將調升至24,000元，勞動部最新公告修正「勞工保險投保薪資分級表」，預估影響勞保288萬人、就保107萬人、每年可望分別增加7.2億及2000多萬元保費收入。

此外，勞工保險普通事故保險費率明年將調高為11.5%，以勞保投保薪資調升為2.4萬元及調升後的勞保費率計算，預計勞工每月將增加28元保費，而雇主每聘一名勞工，每月將多支出99元的保費，政府負擔每人每月多14元。

配合明年元旦起基本工資月薪將調升至24,000元，勞動部於11月5日公告修正「勞工保險投保薪資分級表」，明年1月1日起將正式上路。

勞動部勞動保險司司長白麗真昨天在勞動部業務報告中表示，勞保分級表是配合基本工資調升修正，將現行月投保薪資第一級為23,800元，修正為24,000元，其餘投保薪資金額均未修正並依序遞移，修正後分級表為15級。

修正後在勞保部分約有288萬人會被調高投保薪資，就保約有107萬人。

在保費收入部分，勞保基金預計每年增加7.2億元、就保約2,000多萬元，在每年保費支出部分，勞保預估增加1.3億元、就保約1,000多萬元。

除了勞保分級表，勞動部也在5日公告修正「勞工退休金月提繳分級表」，預估勞退基金每年增加1.6億元，約影響115萬人。

白麗真表示，雇主僱用勞工，不論是全時工作者或部分時間工作者，都應依規定為其辦理參加勞工保險及就業保險。

雇主除應依法為勞工辦理加保外，也須按其月薪資總額，依勞工保險投保薪資分級表規定，確實申報勞工的月投保薪資。

投保薪資 勞保基金 保險

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