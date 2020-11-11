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交部五把柴火 幫國旅保溫

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導

交通部長林佳龍昨（10）日宣布，已擬妥紓困補助、平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0、以及引導產業轉型升級的精緻旅遊振興措施等「五把柴火」來替國旅「保溫」。其中各界關注的國旅補助部分僅限團體遊，且「以平日為主、二天一夜以上、每家旅行社限額」，預定12月1日開始實施至明年1月底。

交通部官員昨日表示，紓困3.0特別預算通過後，正加速完成第3季的撥補，第4季則檢討紓困措施實施迄今的經驗，將改採以曾參與安心旅遊或旅展等「有轉型作為之業者」為主要補助對象，旅館業則加計衰退幅度，避免在國旅補助獲益後經營良好的業者重複領取紓困補助。

官員透露，除了延續性的紓困補助，林佳龍也指示，研議安心國旅落幕後的接替方案。其中外界關注的國旅補助，擬於今年12月至明年1月底，因應旅遊淡季推出國旅團遊補助，因觀光基金水位見底、紓困3.0結餘有限，設下「以平日為主、二天一夜以上、每家旅行社限額」等補助三條件，希望促使旅行社業者及導遊、領隊「有事做、有錢賺」。

至於預算來源，交通部會先採用紓困3.0結餘款，不足才會動支觀光基金；疫情之故已讓觀光基金用罄，恐怕也是要向銀行貸款才有預算運用。

由於過去團旅補助的成效，多集中在中南部及宜花東離島等縣市，為使北北基桃竹地區以招攬國際商務客為主的飯店旅宿業也能受益，交通部整合國道客運、雙鐵等疏運事業及飯店旅宿業，擬於2月8日至13日期間，仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。

官員說，該方案將鼓勵旅行社整合交通票券及住宿、餐飲推出套裝產品，以鼓勵民眾接長輩到北部住飯店、吃年夜飯過年為主，但飯店必須提出優惠方案，不得藉補助哄抬價格，而交通票券則因與壅塞時段和路段反向，價格也有優惠空間，期望兼具「疏運分流」及「紓困振興」雙效，詳細方案希望趕在12月8日前敲定，以便民眾在過年前兩個月安排行程及訂票。

此外，林佳龍也指示觀光局、民航局，待中央疫情指揮中心核定「類出國2.0」防疫計畫後加速推動遊程；另為引導業者轉型升級，也將獎勵業者響應旅遊主題年、觀光圈、跨部會資源整合、百大小鎮深度旅遊、無障礙旅遊、以及環保署推動的綠色旅遊等項目的精緻旅遊，更希望各部會及地方政府，提出振興產業的加碼方案。

觀光 旅行社

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