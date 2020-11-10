10月出口創歷年單月新高 蘇貞昌「鼓起勇氣說出口」

行政院長蘇貞昌今（10）日「鼓起勇氣說出口」指出，繼今年8月出口值創史上新高，10月的外銷成績也已經出爐，台灣10月的出口產值創下同月新高，還比疫情前多一成 ，銷往五大市場美國、中國大陸、日本、歐盟、東協的出口成績也都有進步。

財政部9日公布10月出口值322.3億美元，繼今年8月後，再次創下歷年單月新高，年增率11.2%，遠優於預期。財政部官員分析，除歸功傳產出口回神、新興科技商機，最關鍵的是蘋果新機上市，「蘋果光」正式照亮台灣出口。

蘇揆今日在臉書以「鼓起勇氣說出口」為題貼文指出，政府守住疫情、做好紓困、全力振興，現在經濟才能迅速走出谷底，不但失業率回到半年新低、出口更屢屢打破疫情前的成績。

蘇揆強調，台灣在全球的供應鏈上會扮演越來越關鍵的角色，政府會與大家繼續衝、繼續拚，一起替台灣經濟找到出口。