輪胎市場回溫 中橡Q3每股賺0.52元終結「連二虧」
受惠各國解封後，輪胎需求逐漸回籠，推升碳黑需求及價格向上，台泥集團旗下碳黑廠中橡（2104）今天公布第3季財報，營運回穩，單季稅後純益5.02億元，雖比去年同期略減2.3%，但比起第2季的淨損2.27億元，成功終結「連二虧」，換算單季每股純益0.52元。
累積中橡今年前三季營運也由負轉正，稅後純益2.35億元，換算每股淨損0.24元，不過比起去年同期仍大幅縮水84.7%。
中橡總經理黃柏松表示，第3季碳黑市場的情況比起第2季確實已有明顯改善，價格有上去。一方面美國對台、韓、泰、越的進口輪胎展開雙反調查，預計今年底、明年初可能會初判，在這之前，通路商急著提前拉貨舖貨，帶動輪胎需求增溫，碳黑市場也跟著好轉。
其次大陸疫情控制的不錯，最近大陸車市有明顯回溫，煤膠的價格也緩步向上，皆有利碳黑市場的後勢。不過根據研究機構的預估，因為目前還在等待疫苗，估計全球車市要回到2019年疫情發生前的水準，可能得等到2022年。
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