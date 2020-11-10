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房市熱嗎？ 就業人數和薪資指標都「熱」

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

房市熱嗎？其受僱員工人數和薪資兩指標都指向「熱」。主計總處今（10）日發布9月工業及服務業薪資統計，全體受僱員工人數比去年同月減少3.8萬人，而營建業增加7,000人，不動產業增加3,000人。國勢普查處副處長陳惠欣說：「全體受僱員工是在減少，但不動產相關產業在增加。」

每人每月總薪資方面，全體受僱員工9月比去年同月增加2.41%，營建業增加4.64%，不動產業增加16.13%。不動產業主要指房仲等，增加16.13%是加多少？主計總處指出是加7,555元。陳惠欣說：「總薪資增加幅度比全體高。」

景氣回升的時候，僱工和薪資被視為「落後指標」，也就是說，等到僱工和薪資明顯增加的時候，景氣已回升已走了一大段了，而由落後指標來確定景氣真的好了。

不過，主計總處官員今天沒有下「房市熱絡」這個結論，只評述事實，陳惠欣指出，營建業和不動產業的受僱人員和薪資都有成長，兩行業沒有受到疫情的影響。

陳惠欣說，全體受僱員工人數還沒有回到疫情前的水準，比疫情爆發前的去年底減少6.7萬人，和去年9月比減少3.8萬人，好消息是：「受僱員工人數不再減少了，9月受僱人數與8月持平。」

住宿餐飲受創最重，9月和去年同月比，受僱員工人數減少3.3萬人，減幅6.53%。其實製造業受僱員工人數也減不少，較去年同月減2.4萬人，減幅0.85%。相較之下，營建業和不動產業的受僱人數成長是相當凸出的。受僱人數較顯著增加的還有一個行業，是醫療保健業，較去年同月增加1.1萬人。

9月全體每人每月總薪資年增率攀上2%以上，主要因為今年9月比去年同月多三個工作天。全體的薪資指標倒沒有特別的變化。

薪資 營建業

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