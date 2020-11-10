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GOLF學用接軌聯盟成立社團 緯創副董接任首屆理事長

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

國內首見由企業主動發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，於今年10月正式立案成為社團法人，並由緯創副董事長黃柏漙擔任首屆理事長。

GOLF聯盟企業成員來自各產業領域，科技製造、關鍵元件、無線通訊、軟體服務、會計顧問等，GOLF成立至今已有近百個校企參與聯盟推動，整合企業第一手的培訓課程及實習資源，提供超過2百門線上課程，兩年多以來聯盟企業已錄用近9百名實習生。

為持續開創產學雙向串聯，人才能力接軌理念，GOLF聯盟在邁入第三年之際，成立社團法人永續經營，特別舉辦立案記者會，邀請科技部長 吳政忠、教育部政務次長 劉孟奇，與立法院教育及文化委員會召集委員 萬美玲及聯盟校企共聚一堂，搭建產、官、學溝通橋梁。

友達光電（2409）、仁寶電腦（2324）、緯創資通（3231）三家企業領軍GOLF聯盟匯聚產業力量，拋磚引玉出資百萬，推動社團正式立案，邁向永續經營，由緯創集團旗下緯育統籌實習培訓運營持續服務聯盟校企；力成科技響應支持社團成立，極積規劃推動教育發展事務；微星科技負責聯盟對外宣傳推廣；新加坡商鈦坦科技投入公關事務推動，期待結合政府及學界資源，攜手推動社團發展，實現學用接軌理念。

社團理事長，緯創副董事長黃柏漙表示，GOLF成立初期專注在號召各產業共同參與以及提供學生更多實習的機會，下一階段不僅設置教育發展及聯盟推廣雙委員會，聚眾推廣學習深化，同時引進更多協力夥伴支持學習資源多樣化，打破原先由企業各自提供內容的方式，希望將產業上、中、下游的專業知識以「產業鏈」方式整合，目標希望能實際將產業課程與學校學分介接，成為更多學生學習誘因，未來也希望結合政府的力量，打造完善的產、官、學合作生態，讓聯盟走的更深更遠。

聯盟永續經營社團化後，將重點放在校企拓展與連結，因此成立「教育發展委員會」及「聯盟推廣委員會」，宣導學習服務及市場推廣，藉由雙委員會運行方式，持續拓展更多產業領域企業加入，並且實際進入校園擴大聯盟影響力幫助更多學生受惠。

社團 教育部 實習

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