證交所：已對康友-KY執行必要的監理措施

針對康友-KY投資人的指控，證交所總經理簡立忠今天召開記者會指出，交易所於康友-KY上市期間，均已依規執行必要的監理措施。

簡立忠說，證交所對第一上市公司監理，主要係依據證交所「營業細則」、「外國發行人第一上市後管理作業辦法」及「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」等相關規定辦理。在康友-KY上市期間，針對重大事件，例如董事長黃文烈107年賣股，已要求康友召開重大訊息記者會，說明賣股原因；另股價下跌期間，也要求公司以重大訊息公告黃文烈及其投資公司Profit Gate持有的股票經銀行斷頭賣出情形及與債權銀行協商追加擔保品會議後續事宜，並對該公司股票交易異常情事，公布其股票達注意交易資訊標準，及要求該公司公布最近期財務資訊。

有關康友投資人提出質疑，證交所在107年1月做實地查核，卻說財報「並無大礙」，等於是在替康友背書。簡立忠說，證交所對第一上市公司是依法令規定執行上市後監理，相關查核報告從未對外公開揭露，相關質疑顯與事實不符。

此外，因康友-KY董事長107年賣股，造成股價下跌，證交所認為有必要進行了解，配合簽證會計師赴康友的大陸子公司進行財務報告期後事項查核，協調派員陪同，從旁觀察會計師執行查核。另如第一上市公司涉有不法事件，是參考外國證券交易所監理運作實務，要求公司委任證交所指定的會計師，替代證交所派員實地查核之監理措施，例如近期瑞幸咖啡弊案，美國證監會也無法親自赴當地查核。近期證交所已要求康友-KY委任會計師事務所赴大陸子公司了解現況。而且出差費用皆為證交所自行負擔，並無招待情事。

在投資人保護方面，簡立忠表示，康友-KY涉及財報不實的不法案件，證交所已將相關查核資料，檢陳主管機關請其依職權移送司法檢調機關偵辦。證券投資人保護中心已於11月4日發布自即日起至12月4日公告受理康友-KY財報不實案投資人求償登記。

針對立委蔡壁如提出針對中國KY股強化監理措施，證交所表示若發現KY上市公司有財務業務異常情事，會要求KY公司委任指定的會計師執行跨境專案查核，並據查核報告依規定處置，其實質已類似鑑識會計的精神。而康友-KY涉入的不法事件，證交所已將相關查核資料送請主管機關請其依職權移送司法檢調機關偵辦。