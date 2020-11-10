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瑞磁10月營收5055萬元 新增波多黎各大客戶

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

瑞磁生技（ABC-KY）（6598）於11月10日公告10月營收達5055萬元，僅次於今年8月單月營收第2新高，除再次出現集團單月自結獲利，今年前10月累積營收來到2.11億元外，集團年度累積營收也首次突破2億元，同時較去年同期累積營收8452萬元呈現倍數成長。瑞磁表示，目前瑞磁生技在手訂單看到明年第二季，既有客戶訂單需求強勁，瑞磁已擴大每批次生產的試劑數量。

法人預估瑞磁生技第四季的營收將超越今年第三季，除營收繼第三季後持續呈現逐季翻揚外，獲利方面也將因為營收的逐季成長及超越損益平衡點後，而將有機會出現首次挑戰單季獲利的機會，且因審核中的第2項EUA新冠病毒檢測產品Pooling Testing診斷試劑，以及即將正式向美國FDA遞件申請的第3項EUA新冠病毒檢測產品Covid Flu Plus（新冠病毒合併流感病毒檢測試劑），未來在先後通過美國FDA緊急使用授權後，檢測試劑業績還能進一步的提升。

瑞磁生技自取得美國第1項EUA核發新冠病毒檢測試劑的緊急使用授權後，目前在美國市場已簽約、出貨、安裝檢測儀器或接洽中的客戶家數明顯成長，且最近宣布與波多黎各、美國紐約州及喬治亞州等地的檢測實驗室簽約，並完成自動化分子診斷儀器MDx 3000的安裝。 波多黎各是目前瑞磁生技在自製自銷檢測試劑方面的第一家美國海外大客戶，除宣告瑞磁生技的檢測產品銷售版圖已跨越出美國外，該客戶同時也是美國大選後瑞磁首波簽約的檢測實驗室客戶。另波多黎各的經濟活動相當依賴外來訪客，每日新增新冠病毒確診人數自10月24日創下新高的近2,000例陽性，隨後11月的平均每日新增確診人數也呈現向上攀升趨勢，顯示防疫檢測需求的急迫。

瑞磁於11月7~8日出席台灣醫事檢驗學年會，展出全自動分子診斷儀器MDx 3000與各項傳染病檢測試劑盒。並經由北部醫學中心測試呼吸道多元診斷試劑與檢測儀器，對公司的多元檢測產品導入台灣踏出重要的一步，由於時序已進入流感病毒好發的秋冬季節，將能提供同時檢測新冠與流感病毒的多元診斷服務，為台灣的防疫做好準備。

美國大選 營收

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