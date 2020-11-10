經濟部明年投入2.8億推動產業AI 從製造業擴散到服務業

AI席捲全球，創造產業商機，為持續推動產業AI化，經濟部工業局長呂正華今（10）日表示，經濟部將在110年投入2.8億經費推動AI， 其中產業AI化1.6億元， 人才培育1.2億元，並從製造業擴散到服務業。

經濟部工業局今（10）日舉行「AI智慧應用暨人才培育計畫」成果說明，呂正華強調，推動產業AI化剛開始的重點工作在把需求面的市場打開。台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順則指出，目前台灣人工智慧學校約有7000多名校友、1700家企業、橫跨15個產業。值得注意的是，其中有1200多位校友是醫生，不難看出未來產業AI化的重點在「智慧醫療」。

蔡明順表示，關於產業AI化的推動，未來3年內會需要很多產業醫生，台灣人工智慧學校也會策進產業打群架，和各產業公協會、工業局、資策會、電腦公會合作，將產業的軟實力輸出，也把好的商業模式推動上來。

根據工業局的資料顯示，關於推動產業AI化，今年已促成37案落地實證，透過結合傳統產業公協會，盤點及媒合需求方與供給方，有效解決產業痛點，並協助產業轉型升級，帶動後續投資逾10億元。

以職安衛領域導入AI裝備應用為例，可大幅降低職災意外傷亡人數，保障職人與工作環境安全，如璽樂科技提供工程安全智能化管理服務，降低職安管理成本20%及提升管理效率20%；又如石化、表面處理、紡織等製造業設備，透過導入AI，大幅降低判斷偵錯時間與人力成本，提升生產效能與產出良率；台灣金屬公司平均每張RT（Radiographic Testing,射線檢測）底片判讀從5分鐘降至7秒鐘，因此可擴大兩倍的服務量，年營收估算可提升2%。

此外，在拓展國際方面，則首度打造國際級AI科技商務媒合平台，整合線上展示暨媒合功能，協助台灣企業在疫情之下持續接軌國際；吸引全球7國以上、超過80家廠商註冊加入，輔導超過100家企業參與國際推廣活動，促成與新加坡、日本、印尼、美國等5家國際創投簽署合作備忘錄，並助科技大廠華碩、鈺創、智邦、IKALA開拓國際商機。