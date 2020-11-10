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緯穎第三季每股純益為12.84元 創單季新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯穎（6669）今天公布2020第三季合併營收達472.06億元，營業淨利為29.87億元，稅前淨利為28.57億元，稅後淨利為22.46億元，每股盈餘為12.84元。

緯穎2020第三季營業淨利、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘均創單季歷史新高。單季營收年增41.6%。毛利率年增1.1個百分點至 8.6%，營益率年增1.1個百分點至6.3%，稅後淨利率年增0.7個百分點至4.8%。每股盈餘為12.84元，高於去年同期的7.84元。

累積2020前三季合併營收達1344.14億元，年增17.9%。毛利率年增1.2個百分點至8.0%，營益率年增1.0個百分點至5.7%，稅後淨利為58.77億元，稅後淨利率年增0.7個百分點至4.4%。每股盈餘為33.62元，高於去年同期的25.18元。

展望2020第四季，緯穎表示，雲端資料中心產業需求仍穩健，但考量新冠病毒疫情帶來的不確定性仍多，公司持續致力於維持供貨彈性與營運動能，審慎看待整體出貨需求。

展望2021年，緯穎說，雲端資料中心產業需求持續成長，公司審慎樂觀看待5G等資通訊產品需求，有助推升未來成長動能。

營收

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